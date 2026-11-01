Ben sui suoi canali social annuncia l'ingresso nel team dell'ex allenatore di Carlos: fino all'ultimo il coach spagnolo ha sperato in una chiamata dall'Italia.

Nei giorni scorsi Juan Carlos Ferrero aveva fatto sapere di aver raggiunto un accordo con un top player del circuito ATP, tutti in Spagna pensavano a Rafa Jodar e invece l’ex coach di Carlos Alcaraz ha raggiunto un accordo con Ben Shelton. Il “Bulletto” ha battuto una nutrita concorrenza e si è aggiudicato i servigi dell’allenatore spagnolo, con cui lancerà la sfida a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Proprio il tennista americano, attraverso una storia su Instagram, ha ufficializzato l’accordo col coach, anticipando i tempi rispetto a quanto dichiarato dallo stesso Ferrero: “Il 9 novembre annuncerò il nome del giocatore con cui ho raggiunto un accordo”.

Annuncio di Shelton, ingaggiato coach Ferrero

Dopo essersi proposto in più occasioni per Jannik Sinner, Ferrero ha dunque siglato una partnership con Ben Shelton, che ha battuto proprio Carlos Alcaraz allo US Open, nei quarti di finale. Il Times è stato il primo quotidiano a rilanciare la notizia dell’accordo, confermata dopo pochi minuti dallo stesso tennista statunitense sui suoi canali social: “Un’ottima aggiunta al mio team per la prossima stagione. Juan Carlos Ferrero, non vedo l’ora di iniziare e lavorare con lui nella preparazione pre-stagionale. Diamoci dentro!”, le parole di Ben su Instagram diventate immediatamente virali.

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Ben Shelton Instagram story

Ferrero, le avance a Sinner e il “ripiego” Ben

Svelato, dunque, il destino dell’allenatore spagnolo, che negli ultimi giorni – dopo che era diventato di pubblico dominio il mancato accordo con Sinner – era stato accostato insistentemente a un talento spagnolo in prepotente ascesa: Jodar. Ferrero affiancherà il padre del giocatore, Bryan, che fino a questo momento si è occupato di seguire la crescita di Ben e di accompagnarlo verso le alte sfere del tennis mondiale. “Juan Carlos è una delle menti più brillanti del tennis. La sua esperienza nel vincere ai massimi livelli e nello sviluppare campioni sarà un grande vantaggio per il team“, le parole di Shelton. “Mio padre ha avuto un ruolo importante nel mio percorso e sono entusiasta di vedere cosa potremo realizzare insieme in futuro”.

La sfida di Shelton a Sinner, Alcaraz e Zverev

Anche Ferrero non ha nascosto il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua carriera. “Ben ha un talento, una forza e un carattere straordinari. Sono molto felice di unirmi a Brian e al suo team per questo entusiasmante nuovo capitolo. Cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza e di lavorare insieme per aiutare Ben a raggiungere i suoi obiettivi più ambiziosi”, ha concluso l’allenatore che da tempo fremeva per tornare nel circuito ATP alla guida di un giocatore di spessore. In questa stagione Shelton ha vinto il Masters 1000 del Canada e i tornei di Dallas, Monaco e Stoccarda. Con Ferrero andrà a caccia degli Slam, che ancora mancano nel suo palmares.