Serata di festa per Jannik Sinner. Il rosso di San Candido non ha vinto niente, d’altro canto in questo momento non può neppure scendere in campo visti i problemi al ginocchio e le terapie in corso a Montecarlo: ha gioito però – e non poco – per la vittoria del titolo mondiale di Kimi Antonelli, suo grande amico. Ha vinto invece Carlos Alcaraz, che s’è aggiudicato il titolo del torneo di Vienna: la notizia del giorno, l’accordo tra il suo ex coach Juan Carlos Ferrero e Ben Shelton, gli ha però tolto il buonumore. Nel frattempo c’è anche chi se la spassa in vacanza e – magari – cerca ispirazione nella terra del più forte: Felix Auger-Aliassime.
- Sinner, i complimenti ad Antonelli per la vittoria del titolo
- Alcaraz sorpreso dal clamoroso accordo Ferrero-Shelton
- Auger-Aliassime alle Dolomiti, il tag social per Sinner
Sinner, i complimenti ad Antonelli per la vittoria del titolo
Dopo il Gran Premio di Austin, Sinner aveva inviato i suoi “complimenti” a Kimi Antonelli. E la vittoria del titolo da parte del bolognese ha riempito di gioia Jannik, che della F1 è appassionato e ambassador. In una sorta di ideale passaggio di consegne, un italiano ha preso il posto di un altro alla posizione numero 1: Antonelli nella F1 ha dato il cambio a Sinner, che ha ceduto (momentaneamente) lo scettro del tennis a Zverev. Ma per Jannik non c’è nessuna gelosia: lui di Kimi è amico ed estimatore. Ed è stato tra i primi a inviargli un messaggino di congratulazioni, dopo l’aritmetica vittoria del campionato.
Alcaraz sorpreso dal clamoroso accordo Ferrero-Shelton
Avrebbe dovuto essere felicissimo per il successo nella finale dell’ATP 500 di Vienna, invece a Carlos Alcaraz hanno dato una notizia che gli ha tolto il buonumore: l’accordo tra il suo ex allenatore e Shelton. “Non ne sapevo nulla, l’ho scoperto solo ora”, ha detto il murciano. “Non so chi l’abbia detto. Finché Ben o Juan Carlos non lo confermeranno, non ci crederò“. E ancora, piccato: “Molte persone hanno parlato di me, speculando in passato su chi sarebbe stato il mio allenatore. Molti parlano di ciò che pensano o credono di sapere. Detto questo, se fosse vero, penso che sarebbe un’ottima aggiunta al team di Ben Shelton. Credo che Juanki farà benissimo e aiuterà Ben a migliorare e ad alzare il suo livello. Lo terrò d’occhio“.
Auger-Aliassime alle Dolomiti, il tag social per Sinner
Primo assaggio di vacanze invernali per Felix Auger-Aliassime, che insieme alla sua Nina s’è goduto qualche giorno di spensieratezza nell’incanto delle Dolomiti. E chi ha taggato nelle sue storie Instagram? Jannik Sinner. Il campione canadese ha documentato sui social i suoi spostamenti e probabilmente nella scelta della destinazione potrebbe aver pesato il fatto che quelle montagne hanno fatto da “culla” al campione altoatesino. “Nella terra di Jannik Sinner”, il tag – molto significativo – di Felix sui social, un’uscita molto simpatica che ha fatto guadagnare punti al canadese tra gli appassionati.