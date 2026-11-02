Il rosso di San Candido felice per il trionfo di Kimi, Carlos stizzito dall'accordo del suo ex coach con Shelton: "Non ne sapevo nulla". E Felix se la spassa sulle Dolomiti.

Serata di festa per Jannik Sinner. Il rosso di San Candido non ha vinto niente, d’altro canto in questo momento non può neppure scendere in campo visti i problemi al ginocchio e le terapie in corso a Montecarlo: ha gioito però – e non poco – per la vittoria del titolo mondiale di Kimi Antonelli, suo grande amico. Ha vinto invece Carlos Alcaraz, che s’è aggiudicato il titolo del torneo di Vienna: la notizia del giorno, l’accordo tra il suo ex coach Juan Carlos Ferrero e Ben Shelton, gli ha però tolto il buonumore. Nel frattempo c’è anche chi se la spassa in vacanza e – magari – cerca ispirazione nella terra del più forte: Felix Auger-Aliassime.

Sinner, i complimenti ad Antonelli per la vittoria del titolo

Dopo il Gran Premio di Austin, Sinner aveva inviato i suoi “complimenti” a Kimi Antonelli. E la vittoria del titolo da parte del bolognese ha riempito di gioia Jannik, che della F1 è appassionato e ambassador. In una sorta di ideale passaggio di consegne, un italiano ha preso il posto di un altro alla posizione numero 1: Antonelli nella F1 ha dato il cambio a Sinner, che ha ceduto (momentaneamente) lo scettro del tennis a Zverev. Ma per Jannik non c’è nessuna gelosia: lui di Kimi è amico ed estimatore. Ed è stato tra i primi a inviargli un messaggino di congratulazioni, dopo l’aritmetica vittoria del campionato.

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Alcaraz sorpreso dal clamoroso accordo Ferrero-Shelton

Avrebbe dovuto essere felicissimo per il successo nella finale dell’ATP 500 di Vienna, invece a Carlos Alcaraz hanno dato una notizia che gli ha tolto il buonumore: l’accordo tra il suo ex allenatore e Shelton. “Non ne sapevo nulla, l’ho scoperto solo ora”, ha detto il murciano. “Non so chi l’abbia detto. Finché Ben o Juan Carlos non lo confermeranno, non ci crederò“. E ancora, piccato: “Molte persone hanno parlato di me, speculando in passato su chi sarebbe stato il mio allenatore. Molti parlano di ciò che pensano o credono di sapere. Detto questo, se fosse vero, penso che sarebbe un’ottima aggiunta al team di Ben Shelton. Credo che Juanki farà benissimo e aiuterà Ben a migliorare e ad alzare il suo livello. Lo terrò d’occhio“.

Auger-Aliassime alle Dolomiti, il tag social per Sinner

Primo assaggio di vacanze invernali per Felix Auger-Aliassime, che insieme alla sua Nina s’è goduto qualche giorno di spensieratezza nell’incanto delle Dolomiti. E chi ha taggato nelle sue storie Instagram? Jannik Sinner. Il campione canadese ha documentato sui social i suoi spostamenti e probabilmente nella scelta della destinazione potrebbe aver pesato il fatto che quelle montagne hanno fatto da “culla” al campione altoatesino. “Nella terra di Jannik Sinner”, il tag – molto significativo – di Felix sui social, un’uscita molto simpatica che ha fatto guadagnare punti al canadese tra gli appassionati.