Dall'Australian Open arriva la conferma che al primo slam del 2027 non sarà presente Sinner, il quale - secondo l'esperto Nicholas DiNubile - potrebbe anche rimanere lontano dai campi più a lungo del previsto, rientrando come nel 2025 dopo la sospensione per il caso clostebol agli Internazionali d'Italia

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Jannik Sinner non sarà in campo per l’Australian Open 2027. Non che ci fossero molti dubbi a riguardo dopo l’operazione a cui si è sottoposto martedì 24 novembre in Finlandia, ma oggi è arrivata l’ufficialità del primo doloroso forfait del n°2 al mondo, che non parteciperà al primo slam stagionale da lui vinto già in due occasioni in carriera. Nel frattempo si continua a chiacchierare su quale potrebbe essere la data del suo rientro, che secondo gli esperti potrebbe anche venire posticipato rispetto le previsioni iniziali.

Sinner, arriva l’ufficialità della rinuncia (scontata) agli Australian Open

Niente Australian Open per Sinner. Ad annunciarlo è stato il presidente di Tennis Australia Andrew Abdo attraverso un comunicato rilasciato all’agenzia AFP: “Siamo stati in contatto continuo con il team di Jannik e ci hanno confermato che non si unirà a noi per gli Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico. Jannik adora gareggiare qui a Melbourne e non vede l’ora di tornare per gli Australian Open 2028. Gli auguriamo tutto il meglio per una pronta guarigione e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo”.

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L’allarme dell’ortopedico: “Potrebbero volerci più di tre mesi”

La rinuncia all’Australian Open non è certo una sorpresa, dato che dall’annuncio della sua scelta di finire sotto i ferri era chiaro che dopo l’operazione Sinner avrebbe dovuto attendere almeno tre mesi prima di tornare in campo. Un attesa che potrebbe essere ancora più lunga secondo il chirurgo ortopedico specializzato in medicina sportiva Nicholas DiNubile, soprattutto in caso Jannik e il suo team non volessero correre alcun rischio: “I tendini non hanno un ottimo apporto di sangue, quindi la guarigione è più lenta rispetto ad altri tessuti, ed è per questo che parlano di 2-3 mesi. Spingere più forte troppo presto rischierebbe di rompere il tendine riparato, un rischio che nessuno correrebbe. Potrebbe iniziare una riabilitazione più leggera quasi immediatamente, ma dalla mia esperienza, non permetterei alcun carico maggiore su quel tendine per 8 settimane. A quel punto, potrebbe iniziare gradualmente a incrementare i carichi con corsa e movimenti laterali. Se stanno essendo super cauti, potrebbero aspettare fino a 12 settimane prima di attività di livello superiore. Quindi il suo ritorno al tennis competitivo potrebbe essere in realtà più lungo dei ‘3 mesi’ menzionati”.

Il rientro di Sinner, quasi tutte le strade portano a Roma

Se davvero Sinner e il suo team dovessero optare per la massima cautela allora il rientro, inizialmente previsto a Montecarlo per l’inizio della stagione sulla terra rossa, potrebbe slittare ulteriormente considerando la ripresa dall’operazione, la fisioterapia e, soprattutto, la necessaria preparazione per ritrovare ritmo e sensazioni positive visto che Jannik non gioca un match ufficiale ormai dal 12 luglio.

Una data buona a quel punto potrebbe essere quella degli Internazionali d’Italia, come già capitato nel 2025 dopo la sospensione di tre mesi in seguito al caso clostebol (ai tempi l’assenza più lunga nella carriera di Sinner), quando il torneo di Roma aveva portato bene all’azzurro che raggiunse la finale (la prima in carriera in un evento importante sulla terra rossa), poi persa contro Alcaraz.