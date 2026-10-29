L'ex campione statunitense molto fiducioso sul feeling che potrebbe instaurarsi tra l'azzurro e il nuovo allenatore: "Magnus è molto simile a Darren, ha una calma invidiabile".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Col cambio di allenatore Jannik Sinner non ci andrà a rimettere nulla, anzi. Ne è convinto Brad Gilbert, secondo cui il fenomeno italiano dal prossimo anno tornerà a vincere di tutto e di più. Una volta superati i problemi fisici, l’avvento di Magnus Norman che – secondo anticipazioni sempre più ricorrenti – prenderà il posto di Darren Cahill, aiuterà Sinner a migliorare e a migliorarsi ulteriormente. Con Jannik, secondo Gilbert, il tecnico svedese potrà ripetere il percorso fatto qualche anno fa con Stan Wawrinka. Anzi, farà ancora meglio visto che Jannik parte da un livello più alto rispetto allo svizzero.

Sinner, perché è arrivato Norman e non Ferrero

Nel corso di un intervento a Tennis Channel, Gilbert ha commentato la decisione di Sinner di affidarsi a Norman, ex numero 2 della classifica ATP e finalista al Roland Garros nel 2000: “Probabilmente il nuovo coach doveva essere qualcuno con un carattere calmo ed è esattamente la miglior qualità che Magnus possiede. In questo senso è molto simile a Darren Cahill“, ha spiegato Gilbert che già in altre circostanze aveva escluso l’ipotesi Juan Carlos Ferrero. L’ex allenatore di Carlos Alcaraz ha un temperamento latino, parla molto e questi sono tutti dettagli che hanno fatto pendere la bilancia dalla parte di Norman.

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La continuità con Cahill e il precedente Wawrinka

“Magnus è una persona che potrebbe potenzialmente rimanere con lui a lungo e con cui è facile andare d’accordo”, ha proseguito Gilbert. Norman, in particolare, si inserirà all’interno di una struttura collaudata, senza stravolgere metodi e approccio di lavoro, ma continuando sulla falsariga del lavoro impostato da Cahill. L’esempio migliore della capacità dell’ex campione svedese è rappresentato proprio dall’incredibile step compiuto da Wawrinka dopo il suo avvento nel 2013. Nei tre anni successivi vinse Australian Open, Roland Garros e US Open, trionfando pure con la Svizzera in Coppa Davis.

Gilbert fiducioso sulla coesistenza con coach Vagnozzi

C’è una sola grande incognita relativa all’inserimento di Norman nella struttura di Sinner: il rapporto con Vagnozzi. Su questo aspetto Gilbert ha dedicato ampie riflessioni, dicendosi in ogni caso convinto che il nuovo arrivato non cancellerà il lavoro del suo “collega”, ma andrà piuttosto a dare continuità a un meccanismo assolutamente ben collaudato e che si è rivelato vincente. Un innesto che potrebbe portare Sinner a vincere nuovamente tutto sulla scena tennistica, o quanto meno ad arrivare fino in fondo in tutti i tornei. Il triello con Alcaraz e Zverev, insomma, promette di rivelarsi appassionante.