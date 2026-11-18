Da Vanity Fair arrivano indiscrezioni tutt'altro che rassicuranti sul rientro di Sinner, che sarebbe ancora limitato negli allenamento dai dolori al ginocchio e starebbe dunque pensando di volare negli Stati Uniti per un nuovo consulto, che potrebbe riaprire alla possibilità di andare sotto i ferri

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Non arrivano buone notizie da Jannik Sinner. Stando a quanto riportato da Vanity Fair l’azzurro infatti sarebbe ancora alle prese con i dolori al ginocchio destro che lo hanno obbligato a chiudere anticipatamente la sua stagione e che tutt’ora gli starebbero impedendo di allenarsi con regolarità. Per questo motivo il n°2 ATP sarebbe pronto a volare negli Stati Uniti per un nuovo consulto che potrebbe anche riaprire alla possibilità di sottoporsi a un’operazione chirurgica che potrebbe complicare il suo rientro all’Australian Open.

Sinner, l’infortunio non è ancora alle spalle

Sono ancora dolori per Sinner. L’infortunio al ginocchio destro che da Wimbledon sta tenendo lontano dai campi l’azzurro infatti non sarebbe ancora risolto. Dopo un periodo di riposo Jannik infatti in questo periodo avrebbe dovuto iniziare il suo recupero per preparare il rientro in vista della prossima stagione, teoricamente fissato per l’Australia, con il Six Kings Slam che nella migliore delle ipotesi dovrebbe rappresentare il primo test in campo per il n°2 ATP. Stando a quanto riportato da Vanity Fair però il ginocchio starebbe continuando a dare fastidio a Sinner, che condizionato da dolore non starebbe riuscendo ad allenarsi regolarmente.

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Sinner, le ultime da Vanity Fair

Questo protrarsi del problema e la continua incertezza sulle sue condizioni e i tempi di recupero avrebbero quindi portato Sinner a prendere in considerazione l’opzione di cercare un nuovo consulto dopo quelli avuti in giro per l’Europa negli scorsi mesi. Sempre come riportato da Vanity Fair Jannik potrebbe infatti recarsi negli Stati Uniti per farsi visitare da altri specialisti e avere un quadro più chiaro sulla sua situazione. Queste le novità esclusive riportate dal periodico: “Jannik vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione. Il dolore continua a impedirgli di allenarsi regolarmente”.

Torna lo spettro dell’operazione, ansia per l’Australian Open

Il consulto negli Stati Uniti potrebbe anche aprire a scenari che fino a poco fa erano stati scartati, come quello dell’operazione, che tutti i medici con i quali si è confrontato finora avevano scartato come opzione per il rientro. Se dall’America dovesse arrivare però indicazioni differenti rispetto a quelle ricevute in precedenza Sinner potrebbe anche prendere seriamente in considerazione l’operazione per mettersi definitivamente alle spalle i problemi al ginocchio che ormai lo affliggono dall’estate. L’incertezza sulle sue condizioni e sul recupero dall’infortunio ovviamente alimentano anche i dubbi sul suo rientro in campo, con la sua presenza all’Australian Open che ora sarebbe ancora meno sicura.