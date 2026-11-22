La presenza a Milano del medico finlandese è un indizio sulle condizioni del tennista italiano che pensa sempre più all’intervento chirurgico: non sarebbe a rischio solo l’Australia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’opzione “intervento chirurgico” che diventa sempre più probabile ogni giorno che passa. Jannik Sinner sta facendo i conti con un problema al ginocchio che sembra non volersi risolvere. La strada scelta dall’atleta e dal suo staff è stata quella conservativa ma i giorni passano e la fine del tunnel ancora non si intravede. E ora l’opzione di andare sotto i ferri prende sempre più quota con il rischio di dover rinunciare a molto più che agli Australian Open.

La visita decisiva a Milano

A lanciare l’indiscrezione di una visita che potrebbe essere decisiva per Jannik Sinner è la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo rivela la presenza a Milano del medico finlandese Lasse Lempainen impegnato in un convegno nella città lombarda. Il nome del dottore è diventato centrale negli ultimi giorni, sarebbe lui l’ultima risorsa del tennista italiano che approfittando della sua presenza in Italia si sarebbe rivolto a lui per un consulto. E già questo è un indizio abbastanza chiaro visto che si tratta di un medico specializzato nella chirurgia degli arti inferiori. La sensazione è che la terapia conservativa non abbia portato i risultati sperati e ora comincia a farsi strada l’ipotesi di una strategia “più aggressiva” per provare a fare i conti con un infortunio che si sta trasformando in calvario.

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Chi è Lasse Lempainen: l’ultima speranza di Sinner

Lasse Lempainen è un chirurgo ortopedico finlandese classe 1978, attivo a Turku ed erede professionale del celebre Sakari Orava. È considerato il massimo punto di riferimento mondiale per la ricostruzione chirurgica delle lesioni muscolo-tendinee complesse, in particolare a carico di ischiocrurali, retto femorale,adduttori e tendine d’Achille. Per questo motivo collabora stabilmente con società di prima fascia come Barcellona, Milan, Roma, Paris Saint-Germain e con l’élite dell’atletica leggera. Nel suo albo figurano interventi risolutivi su campioni del calibro di Leonardo Spinazzola (tendine d’Achille dopo Euro 2020), Ousmane Dembélé e Ronald Araújo (entrambi operati due volte a coscia e adduttori), Alejandro Balde, Nuno Mendes, Pierre Kalulu, Ismaël Bennacer e Sergi Roberto.

I possibili tempi di recupero

La scelta di sottoporsi a un intervento chirurgico cambierebbe completamente le prospettive di Jannik Sinner per il 2027. Se il numero 2 del mondo dovesse finire sotto i ferri a rischio ovviamente non ci sarebbe solo la partecipazione ai prossimi Australian Open ma una buona fetta anche dell’intera prossima stagione. Tutto dipenderà dal tipo di intervento a cui verrà sottoposto ma si parla di uno stop di almeno tre mesi con l’azzurro che nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare in campo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo quindi per il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) ma lo stop potrebbe essere anche più prolungato spostando il rientro alla stagione sulla terra rossa.