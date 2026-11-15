Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, le condizioni del ginocchio continuano a preoccupare: Sinner avrebbe avuto un incontro con il resto dello staff. Anche Melbourne in dubbio

Un allarme lanciato e una doccia fredda per i tifosi di Jannik Sinner. I dubbi sul futuro, il problema al ginocchio e una situazione che dura ormai da mesi che tiene tutti con il fiato sospeso. Il tennista italiano è tornato in pubblico negli ultimi giorni rompendo un silenzio che aveva scatenato anche troppe illazioni. Ma la data del rientro con l’obiettivo fissato sugli Australian Open torna ancora una volta in discussione.

Il vertice segreto

A lanciare l’allarme è ancor una volta il giornalista Gabriele Parpiglia che negli ultimi mesi in più di una circostanza ha anticipato tutti sul tema Jannik Sinner e sul suo infortunio. Ora il giornalista nel corso di un articolo per QN rivela che le condizioni del ginocchio sono ancora troppo preoccupanti e che ci sarebbe stata un vertice segreto lo scorso 12 novembre in un albergo di Milano proprio per parlarne. Secondo il giornalista a partecipare alla riunione ci sarebbe stato l’amico manager Alex Vittur, Darren Cahill, il professor Zangrillo e uno staff medico al completo (fisiatra, fisioterapista e un altro specialista del ginocchio). Il rischio paventato è quello di non essere pronti neanche per l’inizio del 2027 e dunque dover rinunciare anche agli Australian Open.

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La nuova presenza sui social

Nel corso dell’articolo, Parpiglia rivela anche che la rinnovata presenza sui social dell’azzurro che ha aperto anche il nuovo canale TikTok nasce anche dall’esigenza di bilanciare la sua lunga assenza dai campi. Sinner è stato protagonista in questi giorni in un una nuova veste anche alle ATP Finals a Torino. Secondo Parpiglia questa rinnovata presenza è dovuta tutta a ragioni di tipo economico e commerciale: “Chi firma contratti da milioni non può sparire. Quindi se non puoi stare in campo devi essere da un’altra parte. Quindi i social sono una svolta, o il modo di riempire un’assenza di cui qualcuno in quella suite di Palazzo Parigi conosceva già la durata”.

Il rischio crollo in classifica

L’assenza dai campi dalla finale di Wimbledon ha già portato conseguenze pesanti per Jannik Sinner. L’azzurro ha rivelato quanto sia stato difficile per lui vedere gli altri in campo mentre era costretto a rimanere fermo. Sascha Zverev gli ha sfilato il primato nel ranking ATP ma le conseguenze di una sua assenza a Melbourne potrebbero essere molto pesanti. Agli Australian Open, l’italiano ha circa 1000 punti da difendere dopo la semifinale dello scorso anno, rinunciare a quei punti potrebbe voler dire cedere anche la seconda posizione in classifica al “rimontante” Carlos Alcaraz. Ma la rinuncia allo Slam che lo ha visto trionfare per due volte sarebbe un duro colpo soprattutto dal punto di vista psicologico.