Jannik Sinner deve fare i conti con la lunga assenza a causa del problema al ginocchio ma fuori dal campo si comporta sempre da numero 1: il gesto per i bambini in difficoltà

L’infortunio che non ti permette di giocare, i punti che sfilano via dalla classifica senza poterci fare niente e anche dal punto di vista economico spunta la beffa. Jannik Sinner di sicuro non sta affrontando il momento migliore possibile ma fuori dal campo, nonostante abbia ceduto il primato ATP a Zverev, l’altoatesino si comporta sempre da numero 1.

L’infortunio e il crollo nel ranking

Il tema centrale nel racconto di Jannik Sinner ruota sempre intorno all’infortunio al ginocchio. Un problema che nel corso del tempo è sembrato diventare più grande e che invece di risolversi in maniera definitiva lascia aperta ancora una serie infinita di quesiti. Il tennista italiano ha dovuto lasciare per strada quasi metà stagione a causa di questo problema e c’è chi sostiene che anche la sua partecipazione ai prossimi Australian Open non sia così certa. Una situazione che ha avuto un peso enorme sulla sua classifica e probabilmente continuerà ad averla anche nel momento del suo ritorno. L’azzurro ha lasciato per strada i punti conquistati nella tournée americana dello scorso anno (Cincinnati e US Open), quelli conquistati in Asia (vittoria a Pechino) e ancora più dolorosi quelli di fine stagione nelle sue condizioni preferite, il cemento indoor. Un bottino che è diventato enorme e perso con le ATP Finals che hanno rappresentato la mazzata finale con i 1500 punti che volano via dalla sua classifica.

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L’ultima beffa: 5 milioni lasciati per strada

Gli infortuni rappresentano un momento doloroso per tutti gli sportivi ma nel tennis forse hanno un peso anche maggiore. Non poter scendere in campo non significa solo perdere punti in classifica o l’opportunità di vincere un trofeo importante, ma ha anche un impatto dal punto di vista economico. Dopo le Finals di Torino, l’ATP elargirà i bonus ai giocatori che ne hanno diritto e per Sinner arriva una beffa, di quelle clamorose. L’azzurro infatti non rientra tra gli atleti che hanno diritto al bonus pool che riguarda i Masters 1000 e assegnato in baso non solo ai punti conquistati in quei tornei ma anche alle partecipazioni. Sinner, con la rinuncia alle Finals, dà forfait al suo quarto torneo e dunque non può concorrere per i bonus. Una perdita che si aggira intorno al milione di euro e l’assenza dalle Finals per l’azzurro significa rinunciare a una base di circa 330mila dollari e che può arrivare fino a circa 5 milioni in caso di vittoria.

Il bel gesto di Jannik

Jannik Sinner è riuscito a crearsi un seguito di tifosi appassionatissimi. E’ nato tutto con le sue grandi imprese sportive ma a far “innamorare” del tennista altoatesino ci sono anche i suoi comportanti e i suoi gesti fuori dal campo. Il numero 2 del mondo ha compiuto un grande gesto di solidarietà, stando a quanto scrive SportMediaset avrebbe infatti donato una delle sue maglie a un’associazione benefica che si occupa di bambini in condizioni di fragilità. Il gesto risale allo scorso 14 ottobre e la maglia è quella utilizzata nel corso del match degli Australian Open contro lo statunitense Eliot Spizzirri. L’obiettivo è quello di vendere la maglia all’asta e raccogliere fondi per l’associazione A Pas de Plume per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di una nuova struttura educativa dedicata all’infanzia.