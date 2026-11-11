Periodo pieno di intoppi fisici per Sinner, che durante il recupero dall'infortunio al ginocchio ha svelato di essersi sottoposto a un'operazione per rimuovere le tonsille che gli ha fatto perdere parecchio tono muscolare

Come se non bastasse il problema al ginocchio che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la sua stagione dopo Wimbledon, nelle scorse settimane Jannik Sinner ha dovuto sottoporsi anche a un’operazione per la rimozione delle tonsille che lo ha portato a perdere parecchia muscolatura che dovrà cercare di recuperare in vista del rientro in campo fissato per l’Australia. A svelarlo è stato lo stesso altoatesino nel terzo episodio della serie Jannik Sinner Unfiltered pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale e nel quale ha condiviso anche qualche retroscena sul suo infortunio.

Sinner sull’infortunio al ginocchio: “È strano”

Dopo mesi di silenzio, Sinner ha deciso di condividere con i suoi fan alcuni retroscena riguardanti il suo problema al ginocchio in un video pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale. Un infortunio da lui definito “strano” visto il dolore che variava molto da giorno a giorno e che ha compromesso una stagione che fino a Wimbledon era stata incredibile:

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“Ci sono stati giorni in cui non ho sentito alcun fastidio e ho potuto giocare senza alcun problema e altri in cui invece non potevo nemmeno muovermi, quindi è strano. La cosa peggiore di questo infortunio per me è che non posso competere, non posso giocare a tennis. Inoltre anche la mia vita al di fuori del tennis è un po’ limitata per il semplice fatto che non posso fare le cose che mi piacciono davvero perché voglio proteggere il ginocchio nel miglior modo possibile. Devo ammettere che è difficile guardare gli altri giocare e non poter competere con loro, anche perché la stagione che ho vissuto è stata incredibile fino al momento in cui è successo tutto. Si è ribaltata da una stagione molto molto positiva a una fine molto complicata. La visione a lungo termine è molto più importante che vincere incontri ora”.

Sinner e la rivelazione sull’operazione per rimuovere le tonsille

Nel corso del video Sinner ha poi svelato che nelle scorse settimane si è anche sottoposto a un’operazione per rimuovere le tonsille, che già nel 2024 lo avevano obbligato a saltare le Olimpiadi. Un’operazione certamente non troppo invasiva, ma che ha comportato un’evidente perdita di tono muscolare in Jannik, che però si è già messo all’opera per tornare più forte di prima: “Siamo tornati a Montecarlo e ora lavoriamo ogni giorno nel tentativo di aumentare la muscolatura. Mi hanno anche rimosso le tonsille qualche settimana fa e ho perso un sacco di peso, potete vedere anche il mio viso più asciutto. Quindi ora stiamo facendo di tutto per cercare di rientrare più forti di prima e speriamo che questa sia stata la scelta giusta”.

Obiettivo Australia

La perdita di muscoli rappresenta una difficoltà in più per Sinner verso il rientro, per il quale resta comunque molto positivo che possa avvenire in Australia: “Quando rientrerò in Australia davanti ai tifosi credo sarà un emozione fantastica”. Mancando ancora quasi due mesi all’inizio della nuova stagione, infatti Jannik non dovrebbe avere problemi a recuperare il tono muscolare perso e svolgere un’adeguata preparazione, con un primo test sul campo che potrebbe avvenire già in occasione del Six Kings Slam che si terrà a fine dicembre a Riad.