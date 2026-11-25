L’assenza prolungata dai campi ha un effetto anche sui conti del campione azzurro che potrebbe veder sfumare una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro solo di prize money

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner si concentra sul recupero dopo l’operazione al ginocchio. Il numero 2 del mondo si è sottoposto a un intervento nella giornata di martedì 24 novembre in Finlandia e ora comincia la fase di riabilitazione. Resta l’incertezza sulla data di un possibile ritorno in campo. Ritrovare la condizione e tornare in campo è la priorità dell’azzurro che però deve fare i conti anche con un conto salatissimo dal punto di vista economico legato alla lunga assenza.

I mancati guadagni nel 2026

L’infortunio costa carissimo a Jannik Sinner anche sul profilo economico. L’atleta azzurro ha già visto crollare i suoi guadagni in questa stagione, fermo dalla finale di Wimbledon, Jannik ha dovuto rinunciare a una serie di tornei importanti e soprattutto nei quali avrebbe potuto fare la differenza soprattutto nell’ultima parte del 2026. Il conto economico della seconda metà del 2026 presenta una cifra già pesantissima che si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro. La situazione più paradossale è quella che riguarda il bonus pool dell’ATP dei Masters 1000. Sinner è riuscito già nell’impresa di vincere tutti gli eventi 1000, cinque consecutivi in questa stagione ma non incasserà neanche un euro dai bonus previsti dall’ATP dopo le assenze forzate a Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi. L’azzurro avrebbe avuto diritto a 4-4,5 milioni, incassi che però sono stati azzerati. E a questi vanno aggiunti anche i probabili 5 milioni che sono venuti a mancare a causa del forfait alle Finals di Torino senza dimenticare il montepremi del Six Kings Slam che in caso di vittoria arriva a 6 milioni.

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Il colpo al portafoglio anche nel 2027

In questo momento la priorità di Jannik Sinner non è di certo legata ai montepremi dei tornei ma alla possibilità di mettersi definitivamente alle spalle il problema al ginocchio. L’azzurro ora deve concentrarsi unicamente sul recupero e per un momento deve dimenticare le opportunità sportive ed economiche a cui è costretto a rinunciare. I tempi di recupero sono ancora incerti ma di sicuro, Sinner non potrà scendere in campo per i primi 3-4 mesi del 2027 con quello che si prefigura come un mancato incasso che si aggira tra i 5 e gli 8 milioni di euro viste le assenze sicure dagli Australian Open ma anche quella molto probabile dal Sunshine Double (Indian Wells e Miami) che aveva conquistato nella scorsa stagione. Tra la metà del 2026 e l’inizio del 2027 potrebbero andare in fumo quasi 25 milioni di euro di prize money.

Tien, la doppia beffa al Six Kings Slam

Prima c’è, poi no…e poi forse ancora sì. La scelta di Sinner di sottoporsi all’intervento chirurgico finisce per riguardare da lontano anche Learner Tien. Il giovane tennista statunitense infatti era il candidato a prendere il posto dell’azzurro nel Six Kings Slam, un’opportunità per confrontarsi con i migliori ma soprattutto per rimpinguare il conto in banca. Poi la scelta forzata degli organizzatori di rinviare l’evento a fine dicembre lo aveva messo fuori dai giochi, mentre ora torna a diventare una possibilità. Possibilità che però potrebbe trasformarsi in una seconda beffa per l’atleta a stelle e strisce. Il torneo non ha ancora comunicato il sostituto di Sinner, lo statunitense rientra nella lista dei candidati ma anche altri potrebbero reclamare un posto come Medvedev (che di slam ne ha vinti) o come l’emergente Ben Shelton.