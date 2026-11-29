Il tennista altoatesino ha scelto di rifugiarsi nella sua Sesto Pusteria, lontano dai riflettori per recuperare il prima possibile dopo l’intervento al ginocchio

Preoccupazione tanta, l’infortunio che ha costretto Jannik Sinner a un lunghissimo stop continua a lasciare una traccia di incertezze e di dubbi per il futuro. L’operazione in Finlandia è andata come previsto ma ora comincia la fase più delicata, quella della riabilitazione e ancora una volta la parola chiave è “pazienza”. L’altoatesino ha scelto la sua Sesto Pusteria come rifugio in questo periodo prima di cominciare la seconda fase della sua riabilitazione.

I dubbi di Rusedski

L’intervento chirurgico è andato secondo i piani del professor Lampainen, ora comincia la fase del recupero e della riabilitazione. I dubbi però rimangono e li esprime l’ex numero 1 britannico Greg Rusedski. Il ritorno di Sinner non è né scontato né semplice: “La parte infiammata è quella all’esterno del ginocchio e quando spingi verso destra o verso sinistra con i tuoi movimenti, quella bandelletta subisce un sacco di stress e di dolore. Se c’è un problema in quell’area arriva subito l’infiammazione. Ti rallenta e non ti puoi muovere alla velocità che vorresti. La speranza è che l’intervento possa aver risolto i problemi ma non sarà un ritorno semplice”.

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I tempi di recupero

Incertezza e pazienza sono le due parole chiave in questo momento. Jannik Sinner dovrà tenere a bada la voglia di bruciare i tempi per riuscire a recuperare perfettamente e sui tempi di recupero non ci sono riferimenti certi. Nel corso del suo intervento a Radio Sportivo, il chirurgo Nicola Maffulli ha lasciato intendere che per rivedere l’azzurro in campo ci potrebbero volere anche 6 mesi: “Dopo 5 mesi in cui il trattamento, l’operazione è stata la scelta giusta. E’ un intervento molto veloce ma il collagene si riforma dopo 100 giorni. Un recupero da questo tipo di intervento richiede dai 4 ai 6 mesi”.

Niente finale di Davis

La speranza della squadra azzurra, che domenica 29 novembre sarà impegnata nella finale di Coppa Davis contro la Spagna, era quella di poter ricevere il supporto sugli spalti di Jannik Sinner. E’ arrivato anche l’invito di Lorenzo Musetti, ma il numero 2 del mondo non vestirà i panni del tifoso. Ad annunciarlo è SportMediaset che rivela che Jannik ha preferito rimanere nella sua casa a Sesto Pusteria per continuare la delicata convalescenza dopo l’intervento, il trasferimento a Bologna sarebbe stato sconsigliabile dal punto di vista medico visto che sono passati solo pochi giorni dall’intervento e le prime fasi del post-operatorio possono essere quelle più delicate per evitare complicazioni.