Dopo quattro mesi lontano dai campi, l’ex numero uno del tennis mondiale ha deciso di operarsi. Martello gli manda un messaggio e indica la strada per ripartire

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La strada di Sinner verso il ritorno in campo passa da una sala operatoria e da un lungo percorso di riabilitazione. Jannik ha deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere il problema fisico che lo tiene lontano dal tennis dallo scorso luglio. A fargli sentire la propria vicinanza è Matteo Berrettini, che ha voluto rivolgergli un messaggio di incoraggiamento, accompagnato da un consiglio prezioso.

Jannik è volato in Finlandia per operarsi

Sinner si opera. L’ex numero uno al mondo ha rotto gli indugi e deciso di abbandonare la terapia conservativa messa in atto nell’ultimo periodo per recarsi in Finlandia e sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere la tendinopatia esterna al ginocchio destro che lo ha costretto lontano dai campi negli ultimi quattro mesi. Il recupero di Jannik è nelle mani del professor Lasse Lempainen, figura angolare nella studio e nella cura della “sindrome della bandelletta ileotibiale”.

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Almeno tre mesi di recupero

L’intervento è in programma martedì 24 novembre. Il post sala operatoria prevede un lungo periodo di riabilitazione, che dovrebbe permettere all’azzurro di lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo l’affermazione sull’erba di Wimbledon lo scorso 12 luglio. Quanto ci vorrà per rivedere Jannik con in mano una racchetta? Stando alle stime, almeno tre-quattro mesi.

Berrettini rincuora Jannik

Sulla notizia del giorno è intervenuto anche Berrettini, uno che – suo malgrado – sa che cosa significhi essere costretto a convivere con problemi fisici e a restare lontano dai campi a lungo. Prossimo all’esordio in Coppa Davis con la selezione Filippo Volandri, Matteo non ha mancato di far sentire il proprio supporto al classe 2001 di San Candido. Dal palco della conferenza di presentazione delle Final Eight, Martello non si è limitato a consolare Sinner, ma ha elargito anche qualche consiglio per affrontare al meglio il percorso verso il rientro.

Il messaggio di Martello a Sinner

“So quanto sia duro restare fuori e vedere i tempi di recupero allungarsi. A Jannik, però, mi sento di dire che ha tempo. È giovane – ha spiegato Berrettini – e sono sicuro che tornerà quello che tutti conosciamo. Il segreto per uscirne al meglio? Io so bene quanto possa essere frustrante vivere queste situazioni. Lui, però, non deve avere fretta. Deve prendersi il suo tempo per tornare al 100%. Spiace a tutti per l’operazione. La speranza è che possa tornare presto. Ho piena fiducia nelle sue capacità fisiche e tennistiche”.