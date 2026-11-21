L’infortunio del numero 2 del mondo continua a essere un mistero, l’ipotesi intervento chirurgico comincia a essere discussa e si comincia anche a parlare dell’opzione più preoccupante: il ranking protetto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le prime notizie che legano Jannik Sinner al sistema del ranking protetto dell’ATP non fanno che alimentare il clima di preoccupazione e di incertezza intorno al numero 2 del mondo. Le ultime indiscrezioni riportate sul tennista italiano non sono rassicuranti visto che mettono a rischio anche la possibile partecipazione agli Australian Open e cominciano a valutare l’ipotesi “ranking protetto”.

Il ranking protetto: l’ipotesi più preoccupante

132 giorni lontano da un campo da tennis, almeno per quanto riguarda i match ufficiali. Un numero altissimo quello legato a Jannik Sinner e destinato ad aumentare ancora nelle prossime settimane. L’annuncio sulla sua presenza al Six Kings Slam aveva rasserenato una parte dei suoi tifosi, ma le voci che arrivano di fatto ogni giorno sembrano andare in una direzione diversa. A lanciare il tema “ranking protetto” è la Gazzetta dello Sport ed è un argomento che per certi versi mette paura. Jannik Sinner potrebbe usufruire di questa postilla del regolamento se rimanesse fuori almeno 26 settimane, con il conteggio cominciato lo scorso 12 luglio, la data per far scattare il ranking protetto è quella del 10 gennaio (gli Australian Open cominciano l’11).

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Il ranking protetto è uno strumento nato per i tennisti costretti a rimanere fuori a causa di un lungo infortunio, non congela la classifica ma garantisce l’accesso a un numero di tornei al momento del rientro. Un tema che in questo momento sembra però non rientrare tra quelli da prendere in considerazione visto che anche in caso di forfait agli Australian Open, l’azzurro rimarrebbe tra la seconda e la terza posizione del ranking. L’ausilio di questo strumento potrebbe risultare necessario se Sinner fosse costretto a rinunciare molti più tornei, rimanendo fuori per una porzione consistente anche della prossima stagione.

L’infortunio che spaventa

E’ evidente che il tema “ranking protetto” non sia ancora da prendere in considerazione ma la discussione nasce dalla grande incertezza che c’è in questo momento sulle condizioni di Sinner. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di una possibile operazione chirurgica, di nuovi esami e di nuove visite specialistiche. Una situazione che lascia la porta aperta alle previsioni più nefaste per il giocatore e per i suoi tifosi che vogliono rivederlo presto in campo.

La teoria di Canè sul Roland Garros

Paolo Canè ha concesso una lunga intervista a Fanpage in cui ha parlato delle ATP Finals, di Cobolli, di Zverev e ovviamente anche di Jannik Sinner. L’ex giocatore però ha sorpreso con una teoria su quello che sta accadendo al numero 2 del mondo, spiegando come non ci sia da considerare l’aspetto legato al corpo ma anche alla mente: “Secondo me gli è scattato qualcosa nella testa dopo il Roland Garros. Staccare la spina improvvisamente non è mai successo a nessuno sportivo. Credo che nessuno con la sua qualità e la sua forza perde una partita del genere. Da lì si è preso paura, ha cominciato a gestire meglio la cosa. Secondo me nella sua testa vuole essere sempre al 100%, non vuole rischiare di fermarsi ancora”.