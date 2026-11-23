La terapia conservativa non ha portato gli effetti sperati e Jannik Sinner è costretto a ricorrere all’operazione per il problema alla bandelletta ileotibiale: resterà fuori almeno 3-4 mesi

L’opzione più temuta alla fine si realizza. Jannik Sinner è costretto a ricorrere all’intervento chirurgico per riuscire a risolvere in maniera definitiva il problema al ginocchio che lo sta affliggendo da mesi e che non gli ha permesso di scendere in campo dopo la finale di Wimbledon. I tempi per tornare a giocare si allungano di molto con l’azzurro che di fatto potrebbe prolungare la sua assenza a quasi un anno con conseguenze disastrose anche per la classifica.

La scelta dell’intervento in Finlandia

La notizia arriva dalla Gazzetta dello Sport che rivela che il numero 2 del mondo sarebbe già in volo per la Finlandia per una nuova visita con lo specialità Lasse Lampainen. Uno scenario che non arriva a sorpresa visto che negli ultimi giorni tutte le indiscrezioni puntavano proprio in questa direzione. La terapia conservativa non è riuscita ad avere gli effetti sperati con Sinner che avrebbe incontrato il chirurgo ortopedico negli ultimi giorni e avrebbe deciso di sottoporsi all’intervento che potrebbe avvenire già nella giornata di domani martedì 24 novembre a Turku.

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I tempi di recupero

Era l’opzione più temuta perché come è normale aspettarsi, quando c’è di mezzo un’operazione chirurgica i tempi di recupero tendono a dilatarsi. Allo stato attuale è difficile fare delle previsioni certe su quanto Jannik Sinner potrà tornare a giocare, anche perché pure all’interno dello “scenario operatorio”, sono diverse le possibili opzioni di intervento a cui potrebbe essere sottoposto. La prospettiva più realistica in questo momento è quella di un’assenza dai campi che si aggira tra i 3 e i 4 mesi. Se l’intervento dovesse avvenire nella giornata di domani, bisognerà attendere almeno il mese di marzo per rivederlo in campo nella migliore delle ipotesi. Significa perdere una porzione importante anche della prossima stagione, l’azzurro infatti salterebbe sicuramente gli Australian Open, i tornei in programmi a febbraio (Rotterdam, Dubai e Doha) ma sarebbero a rischio anche i due tornei americani di Indian Wells e Miami. Un possibile ritorno potrebbe avvenire direttamente sulla terra rossa, magari a Montecarlo o ancora dopo a Madrid.

Chi è Lasse Lempainen: l’ultima speranza di Sinner

Lasse Lempainen è un chirurgo ortopedico finlandese classe 1978, attivo a Turku ed erede professionale del celebre Sakari Orava. È considerato il massimo punto di riferimento mondiale per la ricostruzione chirurgica delle lesioni muscolo-tendinee complesse, in particolare a carico di ischiocrurali, retto femorale,adduttori e tendine d’Achille. Per questo motivo collabora stabilmente con società di prima fascia come Barcellona, Milan, Roma, Paris Saint-Germain e con l’élite dell’atletica leggera. Nel suo albo figurano interventi risolutivi su campioni del calibro di Leonardo Spinazzola (tendine d’Achille dopo Euro 2020), Ousmane Dembélé e Ronald Araújo (entrambi operati due volte a coscia e adduttori), Alejandro Balde, Nuno Mendes, Pierre Kalulu, Ismaël Bennacer e Sergi Roberto.