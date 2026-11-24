Il campione altoatesino si è operato in Finlandia dopo la terapia conservativa: le ragioni di questa scelta e le domande sul post a cui ha risposto il Prof. Massimo Berruto

Jannik Sinner è stato operato martedì 24 novembre a Turku dal professor Lasse Lempainen, noto chirurgo ortopedico che ha eseguito – come confermato anche a Rai Sudtirol dal professor Herbert Schönhuber, ortopedico altoatesino con studio a Milano – un allungamento della bandelletta ileotibiale, la soluzione scelta da Jannik e dal suo staff dopo aver intrapreso un percorso di terapia conservativa nelle scorse settimane. Dalle prime, esigue informazioni l’intervento è perfettamente riuscito e lo stesso Sinner spera che l’operazione abbia risolto in maniera definitiva il problema che lo tiene fermo dal 12 luglio e che lo riporterà in campo i un futuro prossimo, con ranking protetto. Ma che cosa genera questa infiammazione e quando si ricorre alla soluzione chirurgica? Domande sollevate da quanto avvenuto al campione altoatesino e che abbiamo rivolto, in un’intervista esclusiva, al Prof. Massimo Berruto, chirurgo ortopedico specializzato nella chirurgia del ginocchio, Responsabile U.O.S. Chirurgia Articolare del Ginocchio presso l’ASST Gaetano Pini – CTO del Gaetano Pini di Milano.

Sinner operato al ginocchio, che cos’è la sindrome della bandelletta ileotibiale

Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro per risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale che lo ha fermato dopo Wimbledon. Di cosa si tratta, può illustrarci in che cosa consiste e che cosa comporta per un tennista del suo livello?

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La sindrome della bandelletta ileotibiale è una tendinite. È una tendinite del ginocchio, che interessa in particolare questo lungo tendine che dall’anca, e precisamente dal trocantere quindi dalla parte più sporgente dell’anca, si estende fino alla parte esterna del ginocchio, che anatomicamente si chiama epicondilo femorale laterale. Si tratta di una lunga fascia che unisce queste due articolazioni ed è un tendine, uno dei più lunghi e grossi di tutto il corpo umano. La bandelletta ileotibiale può infiammarsi e questa infiammazione prende il nome di sindrome da conflitto o della bandelletta ileotibiale, che gli autori anglosassoni chiamano IT band friction syndrome. Perché accade? Si possono creare delle frizioni nella zona esterna del ginocchio, quindi laddove la bandelletta passa sulla parte esterna del femore, si possono creare delle frizioni che la infiammano e la manifestazione è quel dolore al ginocchio, nel momento in cui uno fa un’attività sportiva. È una delle patologie più frequenti del runner, non del tennista. Quindi è una delle patologie tipiche di chi fa jogging, tant’è che molti a un certo punto sono costretti a fermarsi proprio perché correndo insorge questo dolore laterale al ginocchio che diventa sempre più forte e che impedisce la corsa. Il runner, a questo punto, deve fermarsi. Tra i tennisti è meno frequente. Nel caso specifico è difficile capire, non avendo valutato il campione, cioè Sinner, da un punto di vista anatomico, da un punto di vista strutturale, il perché tutto questo sia successo, però come per il jogger, nel momento in cui si ha un tipo di infiammazione è chiaro che insorto il dolore si è costretti a fermarsi o a ridurre molto le proprie prestazioni.

Potrebbe essere una conseguenza del primo infortunio all’anca?

Si tratterebbe di una mera ipotesi da valutare. Potrebbe essersi instaurato un meccanismo per cui questa bandelletta può essersi accorciata ed essere diventata più tesa; la zona di passaggio più critica è quella esterna al ginocchio, quindi laddove c’è questo condilo, epicondilo femorale laterale, che è una piccola sporgenza ossea. A quel punto, se la bandelletta si è accorciata, si creano maggiori tensioni, si crea frizione e potrebbe instaurarsi questo quadro di infiammazione.

La terapia conservativa scelta, in che cosa consiste

Quando si intraprende la strada della terapia conservativa in che cosa consiste e in quali casi non è più possibile proseguire?

Intanto bisogna rammentare che l’intervento chirurgico è rarissimo, nella maggior parte dei casi il problema si risolve col trattamento conservativo, che prevede una serie di attività fisioterapiche, quindi ribilanciamento muscolare, allungamento dei tendini, allungamento della bandelletta ileotibiale, cambio della postura, che possono essere determinanti nel trattamento di questo tipo di patologia. Ovviamente associato a questa serie di attività si possono fare localmente o dei trattamenti, come mi pare che abbia fatto Sinner, di onde d’urto, di tecarterapia, ovvero ciò che può togliere l’infiammazione o la causa della frizione di questa bandelletta. Si possono aggiungere terapie infiltrative, quindi quelle che vengono usate oggi: terapie ortobiologiche, fattori di crescita, i cosiddetti PRP, cellule staminali, collagene, più ciò che fa parte di un bagaglio di terapia conservativa e che, in una buona parte dei casi, basta a risolvere il problema. Come in tutte le tendinopatie – perché sono complicate da risolvere – che non rispondono a questo tipo di trattamento, allora è chiaro che la chirurgia diventa necessaria.

L’approccio chirurgico, quando e perché si sceglie

L’approccio chirurgico, in questa specifica circostanza ovvero per la sindrome della bandelletta ileotibiale, è sempre risolutiva o ci sono scenari che non prevedono un solo intervento?

Allora, questo non si può dire. Non è detto che l’intervento chirurgico sia risolutivo, cioè non è prevedibile un successo al 100% dell’operazione. Ci sono comunque dei margini di fallimento che non sono legati, ovviamente, al chirurgo, non sono legati alla tecnica, ma sono collegati proprio al tipo di patologia, per cui non è detto che al 100% se ne venga fuori con la chirurgia.

L’altezza del campione altoatesino (è alto 1,91 cm), le lunghe leve e l’atteggiamento posturale di Sinner potrebbero aver ricoperto un ruolo?

Sono componenti che, in misura diversa, possono rivelarsi, infatti, uno dei punti fondamentali del trattamento conservativo che mira a lavorare anche su questi aspetti, che sono molto, molto importanti. Bisogna poi valutare la conformazione del ginocchio, la sua struttura anatomica, combinare simili valutazioni considerando anca e piede. Nel runner, molto spesso, ricorrere a delle solette o cambiare la calzatura, può indurre a sviluppare questo tipo di patologia. Questo vuol dire che ha cambiato la postura, ha cambiato l’approccio e quindi questa è una delle cose che poi produce il problema e scatena la patologia.

I tempi di recupero e il rientro

A quali step post operatori andrà incontro Sinner?

Subito dopo avviene che, anzitutto, bisogna prevedere un periodo di riposo relativo, perché comunque non possiamo immediatamente, poi ovviamente dipende dall’intervento, dipende da come viene fatto, cosa è stato fatto, quindi, sa, ci sono poi tutte delle cose che chi non ha, chi non l’ha fatto non può sapere, quindi è molto relativa come cosa, però comunque normalmente è un periodo di riposo relativo in cui bisogna lasciare quella parte tranquilla e non sollecitarla immediatamente, perché altrimenti, facendo, avendo fatto, facendo l’intervento, automaticamente risollecitando quella zona si mantiene l’infiammazione e quindi non si ha un vantaggio. E poi ovviamente ripartire con un programma fisioterapico che prende in considerazione tutta una serie di elementi e che poi pian pianino possa riportare l’atleta sul campo e quindi alle vecchie prestazioni. Ci vorrà qualche mese, ci vogliono dei mesi. Ipoteticamente non prima dei tre mesi,

Posto il percorso individuale e non ripetibile di ciascun paziente, quando si può pensare che Jannik rientri in campo per allenarsi e poi per tornare a disputare tornei del circuito pro?

Soprattutto per un atleta del genere, come Sinner, che ha dei carichi così importanti, che ha bisogno di un recupero muscolare, che necessita di un recupero della coordinazione neuromuscolare importante non si può immaginare, in via di ipotesi, non meno di 3-4 mesi.