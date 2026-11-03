La relazione più seguita e discussa del momento al centro di indiscrezioni che nessuno dei due conferma o smentisce. E che meriterebbe un momento di verità

Ad avvolgere Jannik Sinner è lo spessore di protezione, costruito con attenzione senza consentire che nulla possa trafiggerlo, che tutela l’ex numero 1 della classifica ATP da quando il suo problema fisico ha preso il sopravvento, scardinando agenda e calendario dopo Wimbledon. Il campo costituisce ad oggi una autentica incognita. Come e più la vita privata, oppure la relazione che lo lega a Laila Hasanovic. Influencer, modella e brand ambassador di marchi di primo piano va dove la porta un contratto, un accordo, un obiettivo professionale. Non è una figura costante, al fianco di Jannik. Sempre, sempre, sempre lo circondano i suoi coach, lo staff in generale, il suo manager Alex Vittur. Se riavvolgiamo il nastro della sua storia pubblica nè Maria Braccini nè Anna Kalinskaya erano onnipresenti, anzi. Così lo è anche per Laila che, però, negli ultimi tempi è al centro di indiscrezioni al pari della sua storia con Sinner. Rumors che si sommano, si aggiungono, si dettagliano e che riferiscono di una certa lontananza o, forse, sarebbe più diretto scrivere una conclusione.

I rumors su Laila Hasanovic e Jannik Sinner

Oltre i social, le piattaforme digitali che non presentano i medesimi filtri che l’informazione prevede, qualche notizia è arrivata con il tempo e con particolari specifici, dettagliati. Quel che siamo in grado di affermare, dopo quanto reso di dominio pubblico nei dettagli da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter e ospite di Giovanni Terzi nel suo videopodcast, è che la distanza fisica è ormai consuetudine tra i due e che ognuno rispetta i propri impegni senza rinunciare a nessuno di questi. Tradotto, sono indubbiamente lontani rispetto al recente passato in cui si mostravano anche con un certo trasporto assieme, come coppia.

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La protezione nei confronti del campione

La necessità di tutelare Jannik era prevedibile e anche ovvia, in una fase così sensibile della sua esistenza quando ai ritardi e ai rinvii si sono poi presentati dei nodi da sciogliere come il destino di Darren Cahill, supercoach che già un anno fa lo stesso Sinner aveva confermato in uscita e per ragioni familiari, personali. Un avvicendamento che in principio aveva delle sfumature confuse, difficili da decifrare. D’altronde nel pacchetto è compreso anche questo, a tutela del ragazzo e del campione il quale arriva da un’esistenza votata allo sport, alla racchetta e che gli ha imposto sacrifici, sul piano umano, notevoli. Sia a lui sia alla sua famiglia.

Ora che si ipotizza di un allontanamento, Laila è volata a Los Angeles e si presta a campagne e impegni professionali senza tregua mentre Jannik prosegue nella preparazione che lo dovrebbero portare in campo almeno per il Six Kings Slam con notevolissime polemiche che, in questo caso, arriveranno e continueranno a fare presenza fissa nella rassegna quotidiana. Poi sarà il 2027, magari con un nuovo allenatore. magari senza ulteriori incognite, speriamo dopo consulti e pareri.

La narrazione scelta dall’influencer

Torniamo a Laila Hasanovic, il cui ultimo incontro con Sinner risalirebbe a Montecarlo. Poi una certa freddezza, anche se la vita parallela era prevista a priori, in questo rapporto. Nessuna apparizione, nessuna foto rubata a parte le ultime delle quali vi abbiamo dato conto. Il passaggio milanese, dopo le sfilate di settembre, della modella non ha implicato scatti con il fidanzato, nella massima discrezione. All’intervista concessa a D, a puntate viene spiegato, dal campione altoatesino non c’è uno spazio vero per il noi comune, Laila ha replicato con una copertina per Halloween a InStyle Germania. Copenaghen, moda, del cane Snoopy, le origini balcaniche (di cui aveva già parlato), la guerra e la libertà. Una stanza per sé in cui non si fa menzione del campione e della loro storia. Il video sui social, TikTok, è una sorta di punto di svolta, nel senso di punto di non ritorno.

Guardando oltre il presunto “patto”, l’attesa di un chiarimento dopo l’annuncio pubblico della loro storia, la presenza a Vienna e poi in ogni luogo caro a Jannik compresa la sua Sesto nelle vacanze natalizie meriterebbe un chiarimento, un piccolo segno per scrivere l’epilogo quale esso sia e che merita, comunque vada, una storia così.