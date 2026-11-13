L'incontro segna l'avvio di una serie di cene, eventi e partecipazioni del campione altoatesino nel capoluogo che ospita il torneo e si pone al centro della narrazione delle stesseSinner brand ambassador di Lavazza

Jannik Sinner, dopo la conferenza stampa a Milano come brand ambassador di Allianz, è a Torino perché le ATP Finals sono sempre state un evento centrale. Per lui e per chi lo ha sostenuto e crede in quei valori che rappresenta e che lo rendono lo sportivo più seguito dalla Gen Z. In questo venerdì che segue il sorteggio che ha disegnato la geometria dei due gironi di cui si compone il torneo maschile, con Flavio Cobolli in campo, Jannik ha partecipato a un grande incontro con i dipendenti e il presidente Giuseppe Lavazza in quel della Nuvola, quartier generale dell’azienda. Selfie, immagini distese e rassicuranti del campione altoatesino che, seppur dimagrito, si è mostrato cordiale e disponibile, riservando parole di ringraziamento ai presenti.

L’incontro alla Nuvola tra Sinner e i dipendenti Lavazza

“Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre”, ha affermato Sinner nel corso di una inedita modalità – domande e risposte secondo il format Q&A – supportati da post-it con gli interrogativi dei dipendenti Lavazza, coinvolti attivamente nella costruzione dell’evento. Il Presidente Giuseppe Lavazza, presente anch’egli all’evento, con l’iniziativa in questione ha inaugurato gli appuntamenti torinesi dell’ex numero 1 del ranking, in attesa di rientro, a Torino in questi giorni frenetici legati alle Nitto ATP Finals.

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Andrea Guermani/Ufficio stampa Lavazza

Le dichiarazioni di Sinner

“Un bel pomeriggio alla Nuvola Lavazza, dove ho avuto il piacere di incontrare la famiglia Lavazza e tante persone che ogni giorno lavorano in questa bellissima realtà. Con la famiglia Lavazza si è creato negli anni un legame speciale, che va oltre la partnership, fatto di valori condivisi e soprattutto di persone. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre!”, ha dichiarato Sinner, brand ambassador dal 2019 e protagonista delle campagne di advertising, che si è anche prestato a una sessione di Q&A inedita che ha consentito l’emergere di curiosità, piccoli aneddoti e rafforzare un rapporto consolidato dal rinnovo. Una partnership che è stata rinnovata fino al 2030.

Agenda fitta: Lavazza e poi la cena Head

Nel capoluogo piemontese, dove sono state inaugurate la Casa del Tennis e del Gusto nel quadro di una molteplicità di occasioni attente a ogni componente dell’indotto e dell’immagine che viene proiettata della città, la sua presenza nella sede di Lavazza apre a una serie di attività ricche e appuntamenti ravvicinati.

Stasera, venerdì 13 novembre, sarà alla cena di gala dei numeri uno all’Inalpi Arena con i trenta tennisti che sono stati in cima alla classifica Atp da quando è nata. Domani è atteso sempre tra Inalpi Arena e Fan Village, per presentare la racchetta Head in edizione limitata.