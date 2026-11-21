Continuano i consulti e si susseguono le indiscrezioni sulle condizioni di Jannik: l'ex coach rassicura, mentre sui social fanno notizia i contatti con la modella Alice Magelli.

Il meglio del tennis mondiale è nella vicina Torino per le ATP Finals, Jannik Sinner invece ha fatto ritorno a Milano per nuovi consulti medici. Le condizioni del campione altoatesino continuano a destare preoccupazione, il ginocchio fa sempre male e non è detto che si rimetta in sesto per il Six Kings Slam di fine dicembre, il torneo-esibizione dal cachet milionario a cui è praticamene impossbile rinunciare, e per l‘Australian Open di gennaio. Il rosso di San Candido, come riportano diversi organi di stampa, ha in programma un consulto con un altro luminare che si appoggia alla clinica La Madonnina: il finlandese Lasse Limpainen.

Jannik a consulto dallo specialista Lasse Limpainen

Specializzato nelle lesioni muscolo-tendinee degli arti inferiori, lo specialista finlandese ha operato diversi calciatori della Serie A e di altri campionati (Dembele in primis), ma anche lo sciatore Giovanni Franzoni. Nessuno, però, presentava il problema che affligge Sinner ormai da diversi mesi: la sindrome della bandelletta ileotibiale, il tendine che mette in collegamento l’anca al ginocchio contribuendo a stabilizzare la parte laterale di entrambi. Un malanno che di solito si abbatte su ciclisti e podisti, più raramente colpisce i fenomeni del tennis come Jannik. Il suo ex coach, Darren Cahill, l’ha definito un problema “banale e frustrante”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner all’Australian Open? L’ottimismo di Cahill

Proprio Cahill, che in questi giorni sta seguendo da vicino le ATP Finals, a Tennis Channel si è mostrato però molto fiducioso sul recupero in tempi brevi di Sinner, a differenza di altri addetti ai lavori come Mats Wilander: “È stato difficile per lui, ma il suo atteggiamento in tutto questo periodo è stato ottimo. Si fida del medico e del fisioterapista ed è sulla strada giusta“. Il buonumore – almeno quello – non è andato via: “Jannik ha mantenuto la sua capacità di sorridere, di affrontare la riabilitazione frustrante che sta facendo e che per lui è stata noiosa”, ha confessato il coach australiano. “Tre o quattro ore in palestra a fare un mucchio di esercizi per recuperare la forza nella gamba e rimettere a posto il ginocchio”.

I like ad Alice Magelli riaccendono il gossip su Sinner

Negli ultimi giorni su siti e quotidiani è tornata in auge l’ipotesi operazione, che – naturalmente – dilaterebbe i tempi di recupero. Jannik nel suo albergo milanese – sempre il solito, quello dove sarebbe stato avvistato con la giornalista Marialuisa Jacobelli – non si nega a nessuno per foto e autografi e sfoggia con tutti un sorriso smagliante. Il campione azzurro ha trovato anche il tempo di iniziare a seguire sui social una modella, Alice Magelli, e i like ai suoi post non sono passati inosservati. “Ricorda Laila”, scrivono in tanti. In effetti Jannik sembra avere una predilezione per le bionde. Tutte le sue fidanzate ufficiali – Maria Braccini, Anna Kalinskaya e Laila Hasanovic – avevano in comune lo stesso colore di capelli.