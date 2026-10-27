Sinner riprende in mano la sua narrazione: il rapporto con Antonelli e il tennis. L’intervista dopo il caso Six Kings Slam

Jannik Sinner ha concesso una lunga intervista a Repubblica, ha svelato la sua verità dopo un lungo periodo fatto di troppi silenzi. Un modo anche per spegnere le polemiche sul Six Kings Slam

Jannik Sinner svela la sua verità. Lontano dai campi da troppo tempo, il numero 1 del mondo ha dovuto fare i conti con una ferita che sembra difficile da rimarginare. L’ultima partita risale alla finale di Wimbledon, un tempo lunghissimo per qualsiasi atleta figurarsi per uno che ha dominato (insieme ad Alcaraz) il mondo del tennis nelle ultime tre stagioni. Ora però Jannik deve anche riprendere il controllo della narrazione intorno alla sua figura e forse proprio per questo motivo arriva l’intervista concessa a D di Repubblica.

Il rapporto con Kimi Antonelli

L’Italia ha due stelle, se il mondo del calcio in questo momento fa fatica a trovare un italiano in grado di andare in cima al mondo dagli altri sport arrivano dei protagonisti assoluti. Sinner è stato il numero 1 non solo del tennis ma dello sport italiano negli ultimi anni, ora dovrà condividere il trono con Kimi Antonelli a un passo dal vincere il Mondiale di F1. Una convivenza più che gradita visto che i due sono anche grandi amici: “Con Kimi parliamo di tutti, da come ci si rapporta agli altri, alle persone che abbiamo intorno. Facciamo sport diversi, abbiamo età diverse ma ci confrontiamo molto. Scambiare uno Slam con una vittoria di F1? E’ inutile rispondere, è una cosa che non succederà mai”.

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La sofferenza più grande

Nell’intervista concessa a Emanuela Audisio, Sinner racconta gli ultimi mesi lontani dal tennis. Svela di aver continuato a fare cose che lo tenessero costantemente impegnato, dalle sfilate di Gucci alla Formula 1 a Monza, anche se ammette “il tennis mi ha fatto male”. Il titolo dell’articolo già svela molto del suo atteggiamento: “Il corpo è l’unico avversario che non puoi battere. Se dice stop, devi accettarlo”. Ancora una volta però a stupire delle parole dell’azzurro è la sua visione della vita e delle cose. Quando l’argomento passa alla delusione più grande, Sinner non pensa al tennis: “Non è un momento sportivo, Nè la sconfitta con Alcaraz a Parigi né la semifinale con Djokovic. Vorrei cancellare il giorno in cui sono andato via di casa. Lo strazio di quando avevo 13 anni e mezzo, a Milano ho salutato mio padre perché le nostre strade si separavano e un filo si spezzava. Ci stavamo lasciando, piangevo io per lo strappo ma anche lui. Di quel giorno lì farei a meno, fu un’emozione troppo forte”.

Il caso Six Kings Slam

La verità di Sinner arriva all’indomani del suo annuncio relativo alla partecipazione al Six Kings Slam, l’evento esibizione che si sarebbe dovuto giocare a ottobre e invece che per motivi legati all’instabilità nella regione mediorientale ha portato a uno spostamento a fine dicembre. La decisione dell’azzurro di tornare in campo proprio in occasione del torneo milionario ha fatto storcere la bocca a tutti. In realtà, al di là del ricchissimo premio in denaro che avrà giocato sicuramente un ruolo sulla decisione, la scelta di tornare in campo qualche settimana prima dell’Australian Open e in un torneo “non ufficiale”, potrebbe essere la scelta più giusta per cominciare a ritrovare in una situazione con meno pressione un po’ del ritmo perso in questi lunghi mesi di assenza. Ma quando c’è di mezzo Sinner e l’importanza che riveste le polemiche sono sempre dietro l’angolo. E stavolta l’azzurro ha deciso di non far prendere il sopravvento a voci incontrollate con un’intervista che ristabilisce la sua verità, il suo pensiero sulla vita e sul tennis.