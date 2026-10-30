L'incontro a Montecarlo con lo svedese, il ruolo di Vagnozzi e il passaggio di consegne suggerito da Darren: confermatosi "insos6tituibile", come dichiarato dal presidente FITP.

Tutto vero, quelli del Times ci avevano visto giusto. Che Jannik Sinner avesse scelto Magnus Norman era ormai un segreto di Pulcinella, visto che da giorni il nome del tecnico svedese circolava tra gli addetti ai lavori: alcuni hanno già espresso giudizi sull’accattivante binomio. La presenza a Montecarlo dell’ex numero 2 della classifica ATP ha semplicemente fugato gli ultimi dubbi. L’incontro col rosso di San Candido e col suo team, raccontato dai corrispondenti delle testate di tutto il pianeta, è servito al buon Magnus per prendere contatto col “mondo Sinner”, un cerchio magico fatto di lavoro e riservatezza, di allegria e coesione, di talento e disciplina.

Sinner e Norman insieme grazie a coach Cahill

Andranno d’accordo Sinner e Norman, perché c’è un filo sottile che sembra legarli da tempo. Jannik ha sempre avuto una predilezione per il tecnico capace di rendere davvero grande Stan Wawrinka, portandolo a conquistare tre Slam e una Davis nei primi tre anni della loro liaison sportiva. Sinner avrebbe voluto ingaggiare lui nel 2022 prima di virare su Darren Cahill, scelta che si sarebbe rivelata provvidenziale. Ora, però, è stato proprio il tecnico australiano, da cui si separerà dopo quattro anni straordinari, a suggerirgli di tornare a bussare alla porta di Norman. È il clamoroso retroscena emerso al termine dell’intensa giornata monegasca che ha segnato l’inizio del nuovo corso del campione italiano.

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Il primo incontro a Montecarlo tra Jannik e Magnus

Proprio Cahill, in una sorta di passaggio di consegne, ha guidato in prima persona la transizione verso il suo successore. Ha indirizzato Sinner verso Norman, condividendone e apprezzandone la scelta, e ha raccontato Jannik a Magnus. Gli ha spiegato quando e come parlare e quando invece sarebbe meglio tacere. In che modo intervenire piuttosto che lasciare all’estro di Sinner libertà di esprimersi. E gli ha ribadito l’importanza, per Sinner, di sentirsi al centro di un blocco compatto, solido e unito. Un gruppo monolitico, da cui nulla può filtrare senza l’espresso placet del fenomeno altoatesino.

Binaghi faceva il tifo per Cahill…e aveva ragione

Un Cahill “insostituibile”, dunque, anche nel momento stesso della sua concreta sostituzione. Non è un caso che, pochi giorni fa, il presidente FITP Angelo Binaghi abbia raccontato con schiettezza al TG1: “Faccio il tifo per Cahill perché secondo me è insostituibile”. E ha avuto ragione lui, il presidente. Ancora una volta. Perché senza Cahill non sarebbe arrivato un altro tecnico top come Norman. Probabilmente il meglio per Jannik, in questo frangente. “Bene che a fianco a Sinner ci sia sempre un allenatore che è stato un giocatore di buon livello“, la ‘benedizione’ di Binaghi. “In secondo luogo c’è bisogno che sia anche un buono psicologo”.