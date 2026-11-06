Insieme all’annuncio della separazione da Cahill, Jannik Sinner ha annunciato anche la nuova collaborazione con lo svedese Magnus Norman: il retroscena sul 2022

Jannik Sinner ha annunciato con un video emozionante e con un comunicato l’addio di Darren Cahill dal suo team e l’arrivo dello svedese Magnus Norman che dovrebbe cominciare il suo lavoro sin da dicembre. Un momento di passaggio importante per il tennista azzurro che saluta una persona e un tecnico che sono stati fondamentali per la sua crescita e il suo salto di qualità.

Le prime parole di Norman

Una scelta che tutti hanno definito perfetta. Magnus Norman viene universalmente considerato come uno dei migliori allenatori del circuito, un coach preparato su molti aspetti che ha fatto grandi cose con Soderling e Wawrinka. E ora è proprio il riservato svedese a rompere il silenzio con un messaggio affidato alla pagina ufficiale della sua academy in Svezia: “Prima di tutto, ho un grande rispetto del lavoro di Darren Cahill e di tutto il team di Jannik fatto nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sono privilegiato di avere l’opportunità di costruire qualcosa dopo quanto hanno già conquistato. Jannik ovviamente è uno dei migliori giocatori del mondo ma quello che mi emoziona di più è la sua personalità e il suo modo di pensare”.

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“E’ ancora molto giovane, umile e con una voglia incredibile di migliorare e imparare nonostante tutto quello che ha già dimostrato. Per me, è quello che rende così emozionante la possibilità di lavorare con lui. Non vedo l’ora di far parte della sua squadra e continuare in ogni modo al suo sviluppo”.

Come cambiano le dinamiche di squadra

Un momento fondamentale per Sinner e una grande opportunità per Magnus Norman che sarà costretto a mettere da parte anche i suoi impegni nella sua Academy. Ma sarà una fase di grande cambiamento anche per Simone Vagnozzi che ora dovrà dividere il ruolo di tecnico con lo svedese. Se con Cahill, la separazione degli incarichi era più chiara, con Norman le sfumature sono maggiori. Entrambi sono allenatori di campo e quindi dovranno riuscire a trovare una linea per continuare lo sviluppo di Sinner. Lo svedese porterà la sua esperienza con campioni del calibro di Soderling e Wawrinka con cui ha conquistato risultati importanti e il suo ruolo sarà continuare ancora di più lo sviluppo del gioco di Jannik, aggiungendo ancora più variazioni e imprevedibilità soprattutto per i tornei sulla terra rossa. Inoltre i ben informati assicurano che la scelta Norman sia stata fatta anche per la convinzione che lo svedese possa dare una mano anche nell’aiutare Sinner a prevenire altri infortuni. Del resto, il nome di Magnus Norman circola da anni nel team dell’altoatesino. Lo svedese sembrava destinato a entrare nel team già nel 2022 subito prima che al suo posto arrivasse proprio Cahill.

Il saluto di Vagnozzi a Cahill

La fine dell’avventura di Darren Cahill ha rappresentato un momento emozionante per Sinner ma anche per lo stesso Vagnozzi che sui social ha voluto dedicare un pensiero all’allenatore australiano: “Grazie per tutto amico mio. Sono stato 5 anni fantastici, pieni di soddisfazione e di successo ma anche di rispetto e di amicizia. Con te al mio fianco, sono diventato un allenatore migliore. So che questo non è un addio perché saremo sempre una famiglia, una famiglia ovunque, tranne che su un campo da golf. Ti auguro il meglio per tutto quello che ti aspetta. Ci vediamo presto”.