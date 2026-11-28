Il coach statunitense in ansia per l'intervento: "Potrebbe influire sulla sua capacità di movimento". 'Lollo' invita il rosso di San Candido a Bologna per la finale.

Gli esperti e gli addetti ai lavori in massima parte concordano: ci vorranno 4-5 mesi perché Jannik Sinner possa tornare in campo dopo l’intervento eseguito in Finlandia che dovrebbe consentirgli, finalmente, di risolvere i problemi al ginocchio che l’hanno afflitto dopo Wimbledon. Il torneo segnato in rosso sull’agenda del campionissimo azzurro e del suo team è quello di Roma: gli Internazionali di inizio maggio come primo, vero banco di prova per il rientro. Ma in quali condizioni sarà il rosso di San Candido? E che impatto potrà avere l’intervento sul suo stile di gioco? Se l’è chiesto, non senza preoccupazione, Rick Macci.

L’operazione di Sinner e la necessità di recuperare

L’esperto top coach californiano, conosciuto soprattutto per essere stato il primo allenatore e mentore di Serena e Venus Williams, si è soffermato nei giorni scorsi su X sulla situazione relativa a Jannik Sinner. Elogi alla decisione di risolvere una volta per tutta il problema con un intervento: “Sinner ha preso la decisione giusta, prendendosi tutto il tempo necessario e dando priorità alla riabilitazione. L’operazione dovrebbe sempre essere l’ultima opzione. Una carriera è una maratona, non uno sprint – ha sottolineato Macci – anche se oggi si vuole tutto e subito. Quando si tratta di infortuni, non è possibile. Tornerà più forte e migliore di prima”.

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Intervento Sinner, Macci in ansia per il suo fattore X

Proseguendo nelle sue riflessioni, però, Macci è diventato un attimino più cupo e ha posto un interrogativo preoccupante. “Il fattore X sarà la sua capacità di movimento, perché i suoi spostamenti sono una combinazione esplosiva di movimenti bruschi, scivolate, salti, accelerazioni, torsioni, cambi di direzione ed estensioni per raggiungere la palla. Tutto questo avrà conseguenze sulla sua capacità unica di improvvisare e di esprimere il proprio tennis? Solo il tempo potrà dirlo”. Un’ansia che ha creato un po’ di scompiglio nel mondo social, tanto che lo stesso Macci in un post successivo ha aggiunto: “Sarà al 100%, dovrà avere pazienza, andare piano ed essere costant. Jannik tornerà ancora più forte per durare di più“.

Musetti chiama Jannik: “Vieni a Bologna per la finale”

Dalle ondivaghe considerazioni di Macci alle altalenanti emozioni di Davis. Altra edizione senza Sinner per gli Azzurri a Bologna e stavolta il trascinatore è stato Lorenzo Musetti, che prima ha firmato un punto contro la Corea del Sud, poi si è travestito da eroe nella semifinale contro i cechi, vincendo prima il singolare con Jakub Mensik e poi trionfando nel doppio in coppia con Andrea Vavassori. Proprio Musetti ha confessato di aver ‘convocato’ Sinner per la finale: “Gli ho scritto un messaggio dopo l’operazione e poi lui mi ha fatto i complimenti per la gara con la Corea del Sud. Non so se riuscirà a raggiungerci qui a Bologna, ma sarebbe bello se fosse con noi qui in finale“.