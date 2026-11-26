“L’infortunio è serio nella misura in cui lo consideriamo una tendinopatia, cioè un’infiammazione tendinea da sovraccarico funzionale . Normalmente, questo tipo di patologie guariscono col trattamento conservativo che Jannick ha fatto correttamente per 3-4 mesi. Poi, probabilmente, il risultato che hanno ottenuto clinicamente non è stato ritenuto consono alle esigenze di stress a cui è sottoposto il ginocchio di un tennista di questo livello e quindi, a mio avviso, hanno fatto benissimo a ricorrere a un’equipe specializzata e riconosciuta anche nell’ambiente scientifico, che ha una grossa esperienza nel trattare questo tipo di tendinopatia. Quindi, mi sembra che tutto il processo che ha seguito Sinner sia più che corretto “.

Il dottor Giovanni Di Giacomo , chirurgo ortopedico di fama internazionale, per oltre trent’anni medico di riferimento per ATP e WTA agli Internazionali BNL d’Italia , ai nostri microfoni ci ha spiegato quale problema ha fermato Sinner e stimato i t empi di recupero per il ritorno alle competizioni dell’atleta altoatesino.

Alla fine, Jannik Sinner e il suo staff, dopo vari consulti medici, hanno deciso per l’operazione chirurgica per risolvere, si spera definitivamente, il problema al ginocchio che lo tormenta da mesi. Una mossa che arriva dopo tanta terapia conservativa che, però, non ha portato ai risultati sperati. Dunque, per l’ex numero 1 del mondo del tennis niente Australian Open 2027 e neanche gli altri eventi che aprono la stagione, ci vorrà un po’ più di tempo per rivederlo in campo nelle condizioni ottimali.

Quali sono i vantaggi e quali, invece, i possibili rischi dell’intervento?

“L’immaginario collettivo pensa che la chirurgia porti sempre a risultati soddisfacenti. Non è, purtroppo, sempre così. Per fortuna lo è in una grossa maggioranza dei casi e, quindi, intelligentemente Sinner e il suo staff hanno provato a evitare fino alla fine l’intervento chirurgico. Quindi, lo svantaggio teorico potrebbe essere non ottenere l’obiettivo. Speriamo che, ovviamente, questo non succeda anche perché le possibilità funzioni sono tante. Il vantaggio è che è l’unica strategia da perseguire dopo aver tentato per diversi mesi il trattamento conservativo“.

Quali sono le tappe fondamentali del recupero dopo un intervento del genere e quanto tempo serve normalmente per recuperare la funzionalità completa e tornare a competere ad altissimi livelli?

“Deve chiaramente far sfiammare la zona che era infiammata per la patologia e adesso è infiammata per l’intervento chirurgico. Poi, mano a mano, comincerà un’opera di stretching, di rinforzo muscolare per poi inserire progressivamente il ginocchio nella catena cinetica che serve agli atleti per giocare a tennis”.

La domanda che si fanno tutti, tifosi e addetti ai lavori: Sinner tornerà ai livelli precedenti?

“Ha tante possibilità, nel giro di 4-5 mesi, di tornare ai livelli precedenti. Ha veramente tante, tante, possibilità. Anche perché è giovane e ha una struttura fisica importante. Quindi, dobbiamo essere ottimisti da questo punto di vista, senza affrettare i tempi, però possiamo esserlo”, ha concluso il dottor Di Giacomo a Virgilio Sport.