Terminato positivamente l'operazione del campione altoatesino, volato a Turku per risolvere il problema che lo affligge dalla scorsa estate

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Si è conclusa positivamente l’operazione chirurgica a cui Jannik Sinner si è sottoposto per risolvere l’infortunio al ginocchio destro che lo affligge da tempo: mentre si susseguono le ipotesi sul suo rientro in campo, sui social i tifosi si dividono tra messaggi di solidarietà e la preoccupazione che il campione altoatesino non ritorno più quello di prima.

Sinner in Finlandia per l’operazione al ginocchio

La Finlandia sarà davvero la terra promessa, il luogo della rinascita di Jannik Sinner? È quello che si augura il campione altoatesino, sbarcato ieri sera a Turku, e tutti i suoi tifosi, che attendevano famelicamente notizie sull’intervento chirurgico scelto per risolvere una volta per tutte il problema al ginocchio destro che lo affligge ormai da mesi. Secondo quanto diffuso poco fa da Rai Südtirol, l’intervento è perfettamente riuscito: ad operare Sinner per eliminare l’infiammazione della bandelletta ileotibiale è stato il professor Lasse Lempainen, luminare della chirurgia ortopedica che ha già operato su stelle del calcio come Ousmane Dembelé e Marc-André Ter Stegen.

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Quando tornerà in campo Sinner

L’operazione chirurgica rappresenta ovviamente un vero e proprio spartiacque per Sinner, che dopo la giornata di oggi potrà iniziare a pensare al suo ritorno in campo. Ritorno che non avverrà prima di tre o quattro mesi: l’azzurro salterà di sicuro il ricchissimo Six Kings Slam di Riad, in programma a fine dicembre, e e gli Australian Open 2027, al via l’11 gennaio, ma non è ancora chiaro quale sarà il torneo che segnerà il suo rientro.

L’ipotesi più ottimistica è che Sinner torni a giocare negli Stati Uniti, a Indian Wells o all’Atp di Miami, in calendario a marzo. Più realistica l’ipotesi che l’altoatesino rimandi il suo ritorno ai Masters di Montecarlo, in programma a inizio aprile, preferendo così la terra rossa al cemento.

Tifosi tra ansia e solidarietà

L’attesa dell’intervento chirurgico aveva ovviamente scatenato i tifosi di Sinner sui social. Migliaia i messaggi di auguri al campione da parte di supporter che sperano di rivederlo in campo il più presto possibile. “Torna presto Jannik. Torna più forte di prima, ti aspettiamo!”, scrive Sara su X. “Stamattina il mio pensiero va a Lasse Lempainen che ha nelle mani il futuro ed il ginocchio di Sinner e pure un po’ il nostro”, aggiunge Giuditta. “Ma un collegamento in diretta di un inviato a Turku che dirama un bollettino medico tutte le sere noo? Tipo il Papa al Gemelli!”, chiede Simona, in ansia per l’esito dell’operazione.

La preoccupazione per la salute di Sinner, d’altra parte, non è un sentimento nuovo sul web: tanti i tifosi a temere che l’altoatesino non riesca a tornare ai suoi livelli. “L’intervento al ginocchio non è una stupidaggine, chissà se Jannik tornerà quello di prima…”, scrive Pharm. “A Sinner auguro il meglio, ma non credo potrà avere la longevità nel circuito come Nole e altre vecchie leggende…”, la previsione di DarkOdds. “Tranquilli: Jannik tornerà e sarà ancora il più forte”, il parere di Ilaria.