L'operazione di Sinner porta alla mente quella che 10 anni fa ebbe come protagonista Federer. Che quando tornò in campo vinse gli Australian Open. Lo stesso fece Nadal nel 2022

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Prima di Sinner, anche Federer è passato per le forche caudine di un intervento chirurgico quanto mai scomodo e mal voluto. Ma se il passato qualcosa insegna, allora farà bene Jannik a pensare di aver fatto la cosa giusta. Perché la scelta di andare sotto i ferri per risolvere una volta per tutte il problema al ginocchio destro potrebbe anche aver tratto ispirazione da quanto fatto dieci anni fa il fuoriclasse svizzero, che seppur all’epoca avesse qualche anno di più (35 contro gli attuali 25 di Sinner) scelse la via forse più scomoda per provare a mettere mano a una questione che da troppo tempo restava irrisolta. Trovando però adeguata ricompensa in ciò che pochi mesi dopo avrebbe detto il campo.

Federer e quel bagnetto “maledetto” con le gemelle…

Perché Federer, quando andò sotto i ferri all’inizio di febbraio del 2016, non poteva sapere che quella mossa si sarebbe rivelata la migliore di tutte. Lo svizzero s’infortunò addirittura a casa (leggenda narra, ma mica tanto, che si fece male al ginocchio sinistro durante un bagnetto fatto alle gemelle), pochi giorni dopo essere tornato a casa per mano di Djokovic, che lo batté agli Australian Open.

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Il rientro in realtà non fu dei più semplici: ad aprile a Monte Carlo non ebbe molta fortuna (fuori ai quarti contro Tsonga), a Roma si fermò contro Thiem al secondo turno, dopo aver battuto un giovane Zverev all’esordio. Saltò poi Parigi per problemi alla schiena, mentre andò un po’ meglio nella stagione sull’erba, sebbene Wimbledon si rivelò dannato con la semifinale persa contro Raonic al quinto set.

Da lì, la decisione di fermarsi fino a dicembre, dandosi come obiettivo 6 mesi per rimettersi completamente a posto (sull’erba londinese era riaffiorato il problema al menisco) e andare a caccia di nuovi trionfi. Cosa che puntualmente avvenne in Australia, con la storica finale vinta al quinto set contro Nadal. Il 2017 si sarebbe poi rivelato un anno magico, con la doppietta nei Sunshine Double, i trionfi estivi ad Halle e Wimbledon e quelli autunnali a Shangai e nella “sua” Basilea.

Sinner come Roger: fermarsi per allungare la carriera

Sinner non s’è infortunato per fare il bagnetto alle figlie (anche perché non è ancora diventato padre), ma la sindrome della bendelletta che lo ha obbligato a chiudere anzitempo la stagione in qualche modo rappresenta un problema paragonabile a quello capitato a Federer dieci anni prima. Il fatto stesso di essersi fermati dopo Wimbledon li accomuna nei tempi di stop, anche se adesso l’altoatesino dovrà attendere altri 3-4 mesi prima di tornare a giocare (per lui quindi niente Australian Open, e Sunshine Double tutti da verificare). Non sprofonderà però nel ranking come capitato proprio allo svizzero, che vinse a Melbourne da numero 17 del mondo (Sinner per ora rimane saldo alla numero 2, anche se Alcaraz e Shelton a inizio 2027 potrebbero balzargli davanti).

Federer, ricordando la decisione di fermarsi 6 mesi nella seconda metà del 2016, spiegò di averlo voluto fare “perché i medici mi avevano detto che solo con tanto riposo avrei potuto risolvere il problema e ricominciato a giocare ancora per qualche anno”, come poi è effettivamente successo. Sinner in tempi non sospetti ha spiegato che “decidere di non affrettare i tempi oggi è una cosa fatta anche in funzione del fatto che devo pensare anche sul lungo periodo e sugli anni che avrò ancora davanti”. Due pensieri mossi dal medesimo desiderio: guardare sempre e comunque al dopo.

Gli esempi di Nadal e Alcaraz (e la pazienza come virtù)

Se la parabola 2017 di Federer non fosse sufficiente a convincere che tifa Sinner che il futuro possa davvero essere radioso, in aiuto arriva anche la storia 2022 di Rafael Nadal. Che nell’agosto del 2021 si sottopose a una terapia al piede sinistro, col quale dal 2005 convive con la sindrome di Muller-Weiss. Non fu una vera e propria operazione, ma qualcosa che ci andò molto vicino.

Rafa stette fuori dai giochi fino alla fine dell’anno, poi a gennaio tornò in Australia infilando una serie clamorosa di trionfi (ATP 250 Melbourne, Australian Open e Acapulco, con la sconfitta in finale a Indian Wells contro Fritz, causata anche da una frattura da stress al terzo arco costale, a chiudere una striscia di 21 vittorie consecutive), l’ultimo dei quali il leggendario 14esimo slam parigino.

Sinner, insomma, è in buona compagnia: tanti campioni si sono fermati per prendersi cura del loro futuro, e adesso il prossimo potrebbe essere proprio Jannik. In fondo anche Alcaraz quest’anno ha rinunciato a 4 mesi di tornei, ma quando è tornato (tolti US Open e Shanghai) ha vinto tutto quello che c’era da vincere, con un ruolino fatto di 25 successi e due ko. nelle 27 partite post rientro (e i titoli di Tokyo, Vienna, Parigi e ATP Finals).