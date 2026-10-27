Jannik Sinner ha deciso, secondo le indiscrezioni del Times, di puntare su Magnus Norman come nuovo allenatore: una scelta che in molti già definiscono perfetta. Ma i ruoli del team dovranno cambiare

L’obiettivo Roland Garros, la scelta della persona prima ancora che dell’allenatore ed ecco come Magnus Norman si può materializzare come nuovo allenatore di Jannik Sinner. L’indiscrezione del Times è solo l’ultimo tassello di una vicenda di cui si parla da tempo e che vede il coach svedese come il gran favorito per guidare la prossima fase della carriera del tennista italiano. Un rapporto che non è ancora nato ma che molti addetti ai lavori definiscono già perfetto.

La profezia nel 2024

Difficile non rimanere colpiti quando si vede dal vivo Jannik Sinner, la sua capacità di controllare il campo e di colpire la palla. Il rapporto tra Jannik e Magnus Norman potrebbe essere nato nel 2024, quando l’allenatore vede l’azzurro in azione nel corso di un allenamento con Stan Wawrinka (giocatore che sta tutt’ora allenando). Il tecnico rimane impressionate: “E’ incredibile come si muove in campo, come riesce a coprire tutti gli angolo. A un certo punto nel corso dell’allenamento io e Stan ci siamo guardati e quasi abbiamo cominciato a ridere. Stan stava giocando benissimo ma nonostante tutto non riusciva a vincere nemmeno un punto”.

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L’obiettivo Roland Garros

Non è un segreto che Jannik Sinner abbia un conto aperto, e per certi versi doloroso, con il Roland Garros. Dopo la sconfitta in finale con Alcaraz nel 2025, in questa stagione tutto lasciava pensare all’azzurro come il grande favorito. Ma nel match contro Cerendulo, un improvviso e imprevisto crollo fisico a pochi punti dalla vittoria ha complicato tutto. Ora l’obiettivo per il 2027 è arrivare all’appuntamento di Parigi nelle migliori condizioni possibili. E anche da questo punto di vista Magnus Norman è la scelta giusta. Il tecnico svedese viene considerato come un grande specialista della terra rossa sia da giocatore che da coach. Il lavoro fatto con Soderling è esemplare da questo punto di vista con lo svedese che ha giocato due finali nello slam francese e Wawrinka lo ha vinto nel 2015 battendo Djokovic in finale.

La coesistenza con Vagnozzi

Negli ultimi mesi si è parlato molto del possibile arrivo nel team di Sinner di Juan Carlos Ferrero. Ma sullo spagnolo c’è sempre stato un aspetto che risultava stridente: l’ex allenatore di Alcaraz infatti negli ultimi mesi ha concesso tantissime interviste in cui ha parlato del suo rapporto con Carlos e della sua voglia di tornare ad allenare aprendo le porte anche a Sinner. L’altoatesino dal canto suo invece sembra preferire una comunicazione molto più controllata e non ama che i membri del suo staff siano troppo aperti nei confronti della stampa.

Non ci sarà neanche nessun problema sul fronte della collaborazione con Simone Vagnozzi che dovrebbe rimanere come allenatore principale. Tra i meriti che vengono riconosciuti a Norman c’è la sua capacità di lavoro anche sui video e sull’avversario, un compito che nelle ultime stagioni si è assunto spesso Darren Cahill. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale di questa collaborazione che avrebbe arrivare quando dopo Wawrinka giocherà la sua ultima partita nel circuito.