Il tennista è rientrato in Italia, nella sua Sesto dove trascorrerà qualche tempo con la famiglia dopo l'intervento in Finlandia

Jannik Sinner è tornato dove ha avuto inizio la vita meravigliosa che lo ha condotto a diventare il numero 1 del tennis mondiale, primo italiano a centrare questo risultato. Mercoledì 25 novembre, è atterrato con un aereo privato a Bolzano accompagnato dal suo staff, da suo padre Hanspeter interpellato dai pochi giornalisti presenti all’arrivo delusi dalla scelta di Jannik di prendere un’uscita secondaria per non concedere troppo. D’altronde in questa vicenda sono state tante, forse troppe le dichiarazioni interlocutorie e ottimistiche. Quel che oggi si comprende è che il campione abbia tentato di sottrarsi all’operazione al ginocchio fino all’ultimo consulto. Adesso che è tornato a Sesto, si concederà qualche giorno di relax rispettando comunque la tabella di marcia. La riabilitazione è un percorso determinante per Sinner che incomincerà immediatamente. Subito dopo l’intervento è stato messo in piedi, preso le stampelle e ha ripreso confidenza con quel ginocchio che lo tormenta da più di sei mesi da quando, dopo Wimbledon, si è fermato.

Sinner in Alto Adige con la sua famiglia: qualche giorno di relax e ripartenza

A Sesto, dove ha raggiunto la sua famiglia – con lui a Turku c’era solo il padre Hanspeter – avrà modo di recuperare tempo e spai con la mamma Siglinde e anche con suo fratello Mark, il quale si è presentato all’aeroporto per dargli accoglienza, farsi sentire il suo affetto, la sua partecipazione. Con lui in aereo, sono giunti in Val Pusteria anche altre figure centrali: Alex Vittur, suo manager, il quale ricopre anche un ruolo nel consorzio delle seggiovie, il medico Herbert Schonhuber, anch’egli originario dell’Alto Adige e così vicino a Jannik da averlo accompagnato in Finlandia con il prof. Alberto Zangrillo, e anche Umberto Ferrara il suo preparatore atletico. Nella sua Sesto dovrebbe riposarsi e fare qualche esercizio utile a seguire le indicazioni mediche condivise con Lasse Lempainen, che lo ha operato.

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ANSA

Il percorso di recupero di Sinner

Per il suo recupero si presume che stando alla riabilitazione standard si incominci il giorno dopo con il via libera del chirurgo. Si partirà dalla mobilitazione dell’arto, molto lieve, per poi stando alle tecniche più usate anche crioterapia e terapia a freddo con lo scopo di recuperare l’articolarità, quindi l’escursione completa del ginocchio, attivando naturalmente la muscolatura, quindi esercitando nel modo corretto quadricipite e poi la ripresa del carico assistito che può essere introdotto già nei primi giorni, secondo le indicazioni del chirurgo che ha effettuato l’intervento.

Solo in una sorta di fase 2, semplificando, si effettueranno esercizi volti a esercizi sempre più performanti e specifici per il tennis. Di certo, sia il fisioterapista sia il preparatore avranno un ruolo nel recupero come lo hanno avuto fino adesso.

L’addio agli Australian Open

Come sappiamo Jannik si è rivolto al J Medical, come la stessa Federica Brignone, per tentare di evitare di finire sotto i ferri e ricorrere al ranking protetto e a rinunciare agli Australian Open. Invece, è ufficiale, non sarà così. “Siamo stati in costante contatto con lo staff di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all’Australian Open di gennaio a seguito del suo recente intervento chirurgico”, ha fatto sapere in un comunicato all’Associated Press l’amministratore delegato di Tennis Australia, Andrew Abdo.

Verosimile, considerati i tempi di tre-quattro mesi che sono necessari al suo recupero e alla riabilitazione completa del ginocchio operato, Jannik dovrebbe tornare per difendere i titoli conquistati nel 2026 sulla terra rossa dopo il Sunshine Double.

Lo staff del campione, con tutte le eccezionalità e i cambiamenti in corso compresa l’uscita di Darren Cahill dal gruppo di collaboratori stretti, Sinner non sarà tra i tennisti degli AO 2027 che, a questo punto, diventano una questione tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.