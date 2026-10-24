L'ex campione statunitense si augura che Jannik stia sfruttando al meglio questa pausa dall'infortunio. Intanto è alla luce del sole il riavvicinamento con lo storico coach.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si va delineando il futuro prossimo di Jannik Sinner, almeno per quel che riguarda il coaching. Le voci su un avvicendamento nel suo box si sono attenuate dopo il blitz a Montecarlo di Darren Cahill, che da consumato “volpone” – per la verità – aveva già disseminato indizi nei giorni scorsi. Un pupazzo a forma di volpe sulla sua macchinina da golf, appunto. E una cartolina dal Principato sui social. Jannik e Darren si sono riabbracciati a Monaco, a casa del campione italiano. Chiarite le incomprensioni e gli equivoci delle scorse settimane, che avevano fatto sorgere dubbi sulla prosecuzione del rapporto.

Sinner e Cahill di nuovo insieme a Montecarlo

L’accordo tra Sinner e Cahill, per la verità, scadrebbe a fine anno. L’allenatore australiano c’era rimasto male per non esser stato messo al corrente dell’evoluzione dei problemi al ginocchio di Jannik in estate, a lungo ha atteso una telefonata. Ora è molto probabile che il tecnico possa “accompagnare” il ritorno di Sinner nel circuito dopo lo stop di sei mesi nella seconda metà di questa stagione, finita di fatto a luglio: fino almeno al Roland Garros. Una sorta di proroga della scadenza del contratto: una delle ipotesi che erano state formulate in queste settimane, forse quella che Jannik ha reputato più adatta per lui.

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Agassi, la speranza sul rientro di Jannik dall’infortunio

Nel frattempo di Sinner ha parlato Andre Agassi a ‘The Tennis Channel’, nell’ambito di una riflessione più articolata sui nuovi ‘Big Three’ del tennis: all’azzurro e a Carlos Alcaraz, infatti, si è aggiunto Sascha Zverev. “Spero che Jannik stia sfruttando al meglio questa pausa dall’infortunio”, ha ammesso Agassi che si augura di vedere tutti al meglio nel 2027: “È fantastico rivedere anche Carlos Alcaraz, questi due ragazzi sono molto bravi. Spero che nel prossimo anno arrivino cose ancora migliori”. E ancora: “Sono molto felice di aver rivisto Alcaraz in buona forma, spero che Sinner possa tornare allo stesso modo“.

Sinner, Alcaraz e Zverev i nuovi Big Three per Agassi

I guai prima di Alcaraz e poi di Sinner hanno in qualche maniera spianato la strada all’ascesa di Zverev, ma per Agassi il tedesco merita rispetto. Qualcuno ha sminuito i suoi successi a Parigi e a New York, per l’ex campione statunitense invece Sascha ha portato il suo gioco a un livello superiore, migliorando ulteriormente col dritto e acquisendo una continuità mai mostrata prima. “La vittoria del suo primo Slam è una delle storie più belle dell’anno, è stato incredibile vederlo così emozionato. So che significava molto per lui. Sascha è uno di quelli che lavorano più duramente per migliorarsi, vedere questo impegno premiato con la realizzazione di alcuni dei sogni della sua vita è incredibilmente gratificante”.