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Sinner saluta mister Cahill, il video sui social: "Chi sono lo devo a te"

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Il campione di tennis italiano Jannik Sinner ha salutato con un video sui social il suo allenatore Darren Cahill. L’addio era stato già annunciato ma con questo commiato social Sinner lo ha ufficializzato. Il testo del post sintetizza tuto: “Thank you, Darren”. Nel suo discorso di saluto il tennista ricorda tutto il lavoro fatto insieme, dentro e fuori dal campo: “Ho sempre saputo di essere in buone mani. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato molto, che il tennis è importante, ma non è tutto. Gran parte di chi sono, come giocatore e come persona, lo devo a te”. (NPK)

Sinner saluta mister Cahill, il video sui social: "Chi sono lo devo a te"

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