Si apre un nuovo capitolo della vita professionale (e non) del campione azzurro: ufficiale la separazione dal coach, non ancora quella dalla fidanzata. Ma l'obiettivo non cambia.

Dirsi addio è sempre difficile, ma a volte è necessario per ripartire con slancio. Nel caso di Jannik Sinner, ci sono saluti che sono stati consumati e altri che sono in arrivo o che vengono dati per imminenti. Per il campione azzurro si aprono nuovi orizzonti, in campo e fuori. Non avrà più l’ombrello protettivo e rassicurante di Darren Cahill ad accompagnarlo verso imprese e trionfi, molto probabilmente non ci sarà più neppure Laila Hasanovic a riempirgli il cuore col suo sorriso. La nuova sfida del rosso di San Candido è reinventarsi, studiare nuove formule e metodi. E per ora la certezza è che ci sarà Magnus Norman a coadiuvarlo dal box.

Sinner, l’addio a Cahill e il retroscena sul coach

Gli annunci ufficiali, i saluti commossi e i video di tributo hanno certificato una volta di più quanto fosse forte e saldo il legame tra Jannik Sinner e Darren Cahill. Il tecnico australiano ha accompagnato quello che era un campioncino in erba fin sopra alla vetta dell’Olimpo tennistico. Proprio lui ha deciso di chiudere definitivamente un rapporto che Sinner fino all’ultimo ha sperato potesse continuare ancora, dopo esser già stato prolungato di un anno grazie a una scommessa vinta, il trionfo a Wimbledon nel 2025. “Sono stanco”, ha confidato Darren a Montecarlo. E Jannik ha capito.

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Come cambierà Jannik sotto la guida di Norman

Cahill ha tenuto fede ai suoi impegni fino all’ultimo. Ha anche “lavorato” per la sua successione, suggerendo a Sinner di contattare Norman e parlando personalmente con l’allenatore svedese. Sinner è una “macchina” complessa, un giocatore che ha bisogno non solo di lavorare sul campo, ma di sentirsi supportato da un ambiente coeso e granitico. Da un blocco unico costituito da tutto il team. Non ci sarà più “zio Darren” a fargli da scudo, dovrà essere bravo Magnus, con la sua aria da “fratellone saggio”, a fare altrettanto. Non ci saranno troppi stravolgimenti nelle formule e negli stili. Ma Norman, ovviamente, proverà a dare la sua impronta. Soprattutto negli adattamenti al gioco degli avversari: la sua specialità.

Jannik e Laila al capolinea, il gelo è evidente nei fatti

Il nuovo allenatore non potrà esser d’aiuto a Sinner nell’altra questione spinosa delle ultime settimane: quella legata ai sentimenti. Il video malandrino di Laila Hasanovic su TikTok ha avuto il sapore dell’annuncio non ufficiale sulla fine della liaison con Jannik. Su cui, peraltro, si vociferava da tempo, vista la distanza ostentata tra i due. Chissà se Jannik avrà davvero già sentito un’altra, come ha canticchiato Laila (nelle vesti di vampira) sui social. Di sicuro la nuova compagna di Sinner dovrà assecondare la sua vocazione alla riservatezza e alla discrezione. Ma forse anche Sinner dovrà cambiare. Glielo impongono le nuove sfide, i nuovi obiettivi a cui si sta preparando. Il tennis prima di tutto. Ora, insieme a facce nuove.