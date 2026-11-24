Dopo l'operazione è arrivato un messaggio ufficiale di Sinner, attorno al quale si sono stretti i protagonisti del tennis italiano a partire da Paolini e Fognini passando per la squadra di Davis e alcuni campioni dello sport come Duplantis

Dopo l’operazione per mettersi (si spera) definitivamente alle spalle i problemi al ginocchio, Jannik Sinner ha voluto rassicurare i suoi tifosi sulle proprie condizioni e aggiornarli su quelli che saranno i suoi prossimi passi verso il ritorno in campo attraverso un post social. Un post che ha ovviamente catalizzato le attenzioni del tennis italiano (e non solo) con Matteo Berrettini e altri componenti della squadra di Coppa Davis capitanata da Filippo Volandri che hanno immediatamente fatto sentire la loro vicinanza a Sinner.

Sinner, l’operazione ben riuscita e l’uscita dall’ospedale in stampelle

Le ha provate tutte Sinner per evitare di finire sotto i ferri, ma alla fine l’operazione si è rivelata essere l’unica soluzione percorribile per provare a risolvere una volta per tutte i problemi al ginocchio. Ecco allora che oggi Jannik era in Finlandia per farsi operare da Lasse Lempainen. Un’operazione non troppo invasiva e andata bene, con conferma la notizia riportata dal Corriere della Sera secondo cui avrebbe già lasciato l’ospedale in stampelle e il comunicato ufficiale diramato da Sinner: “Jannik Sinner si è sottoposto con successo a un’operazione minore per migliorare le condizioni della sua banda ileotibiale. L’operazione è stata fatta dal chirurgo ortopedico Lasse Lempainen. L’italiano inizierà ora il suo processo di recupero con il suo team medico”.

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Il messaggio di Sinner

Insieme al comunicato è arrivato anche un messaggio di Sinner (ultimamente parecchio attivo sui social), che ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi sulle sue condizioni e spiegare bene come si è arrivati alla scelta di operarsi e quali saranno i prossimi passi: “Negli ultimi mesi, insieme al mio team abbiamo provato di tutto per trattare il mio infortunio senza ricorrere alla chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come tutti noi speravamo, ed è per questo che oggi ho subito un piccolo intervento chirurgico per migliorare la condizione della mia banda ileotibiale. Mi manca davvero essere in campo e ora inizierò il mio processo di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto! Jannik”.

L’Italia del tennis si stringe attorno a Sinner

L’annuncio e il post di Sinner hanno ovviamente subito fatto il giro del web, con tanti rappresentanti dello sport come mondiale come Duplatins e del tennis italiano come Fognini e Paolini che hanno mandato immediatamente un messaggio d’incoraggiamento all’azzurro. Tra questi ci sono anche Berrettini, Vavassori e Cobolli, che nonostante si trovino al momento a Bologna per preparare la Coppa Davis non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza a Sinner, che senza questo problema al ginocchio probabilmente sarebbe stato lì con loro.

L’allarme dalla Francia

La vicinanza e il supporto di tutti i suoi amici e colleghi certamente avrà fatto piacere a Sinner, che ora di dovrà concentrare sul ritornare in campo e ritrovare il prima possibile il proprio livello. Un’impresa che secondo il giornalista francese Benoit Maylin non sarà facile, visto anche quanto a suo parere hanno dovuto lavorare su Jannik per renderlo così forte: “Sinner, non sono così fiducioso. In fondo, è un Playmobil, era rigido come una sbarra di ferro, gli hanno insegnato a scivolare su tutte le superfici alla Djokovic, hanno trasformato il suo corpo… È logico che si rompa. Quale impatto avrà tutto questo sul futuro?”. La tesi espressa a Sans Filet da Maylin però non sembra reggere più di tanto. Contrariamente a quanto da lui sostenuto Sinner è sempre stato tutt’altro che rigido, soprattutto nella parte bassa del corpo, come dimostra il fatto che da bambino fosse un piccolo campione sugli sci.