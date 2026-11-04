La terza edizione del torneo esibizione in Arabia Saudita è stato posticipato e ora è in programma dal 27 al 30 dicembre permettendo a Sinner di riprendere il suo posto nel tabellone invece dell’americano

Tutti vogliono un posto al Six Kings Slam, di mezzo c’è il prestigio di un evento che sta assumendo sempre più importanza ma soprattutto, ed è l’aspetto più importante, anche la parte economica. Jannik Sinner sembrava destinato a rinunciare alla partecipazione al torneo che ha vinto nelle sue due precedenti edizioni ma la scelta di posticiparlo gli permetterà di tornare in campo a fine dicembre dopo il lungo infortunio. A farne le spese è stato lo statunitense Learner Tien che per qualche giorno ha sognato di portare a casa una cifra che per la sua giovane carriera sarebbe stata una svolta.

Il commento di Tien: “Già lo sapevo”

A Parigi, Learner Tien è stato sollecitato proprio sulla sua mancata partecipazione al Six Kings Slam. Lo statunitense avrebbe dovuto prendere il posto di Sinner prima che il torneo venisse rinviato (per motivi legati alla situazione geopolitica nella regione) alla fine di dicembre. E Learner non è sembrato sorpreso: “Quando ho saputo che Sinner non avrebbe partecipato, non è stato un fulmine a ciel sereno. Quando hanno posticipato l’evento di oltre due mesi, era chiaro che avrebbe avuto il tempo necessario per recuperare. Ma io sono contento per lui e non vedo l’ora che torni a giocare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I guadagni di Tien

Il Six Kings Slam sarebbe stata un’occasione importante per Learner Tien per provare a fare cassa. La sola partecipazione al torneo esibizione vale 1,5 milioni di dollari e per un tennista ancora giova come l’americano rappresenta una cifra importante. Soprattutto se si tengono in considerazione i guadagni stagionali. Tien è uno degli astri nascenti con un ranking attuale da numero 19 al mondo e con un 2026 molto positivo con 33 vittorie e 21 sconfitte. Ma il suo guadagno, solo dai tornei, si aggira intorno ai 2,5 milioni. La cifra guadagnata con la partecipazione al torneo in Arabia Saudita gli avrebbe permesso quasi di andare al raddoppio.

Le polemiche sulla partecipazione di Sinner

La decisione di Sinner di rientrare dalla “porta di servizio” al Six Kings Slam ha sollevato il solito carico di polemiche. Il tennista italiano, che ha ceduto la posizione numero 1 nel ranking a Sascha Zverev proprio questa settimana, è stato costretto a rinunciare a una fetta importante della stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Sembrava tutto rimandato per il ritorno in campo al 2027, agli Australian Open o a uno dei tornei di preparazione del primo slam, invece la nuova data dell’evento in Medio Oriente gli dà la possibilità di testarsi lontano da match ufficiale. Le accuse però non sono mancate con qualcuno che ha giudicato la scelta come di “mera opportunità” visto il montepremi record che c’è in ballo.