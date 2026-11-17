Per il coach di Auger-Aliassime non ci sono dubbi, al top lo spagnolo è più forte dell'italiano. Anche lo statunitense si schiera, mantenendo grande rispetto per Jannik.

In vetta alla classifica ATP c’è Sascha Zverev e ci resterà almeno per qualche altro mesetto. Il tedesco, che nel 2026 ha vinto due Slam (Parigi e New York), è stato bravo ad approfittare dell’assenza prima di Carlos Alcaraz e poi di Jannik Sinner per balzare in cima al ranking. Ma i due dominatori del tennis attuale, quelli che da soli valgono il prezzo del biglietto, rimangono loro: l’italiano e lo spagnolo. Ed è di Jannik e Carlos che Ivan Ljubicic ha parlato a lungo nel corso di un’intervista a La voce del popolo. L’ex numero 3 al mondo, molto apprezzato dal pubblico italiano per i suoi commenti su Sky, ha espresso diplomaticamene – ma senza troppi giri di parole – la sua preferenza tra i due.

Ljubicic: “Sinner come Djokovic, Alcaraz sembra Federer”

Ljubicic oggi allena Felix Auger-Aliassime – “Chiuderà l’anno da numero 17 in classifica ma credo che valga di più” – e nei mesi scorsi è stato accostato a più riprese a Jannik Sinner, nel lungo periodo di incertezza sul futuro di Darren Cahill: il rosso di San Candido ha poi scelto Magnus Norman. “A livello tecnico preferisco Alcaraz, ha più soluzioni“, ha chiarito subito l’ex giocatore croato. “Anche se Sinner è spettacolare per come colpisce la palla. È impressionante come tira, fa veramente paura. Sono un po’ come Federer e Djokovic: stilisticamente Roger è più bello da vedere, ma Nole ha vinto di più. Nel loro modo di interpretare il tennis Alcaraz è più simile a Federer e Sinner a Djokovic“.

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Jannik o Carlos? Il confronto senza filtri del tecnico croato

L’accostamento a Djokovic da parte di Ljubicic è un modo elegante per dar comunque merito e soddisfazione a Sinner. Che però, nel confronto col murciano, non ne esce benissimo: “Alcaraz ha picchi pazzeschi, Sinner una maggiore continuità. Alcaraz quando è al top della condizione ha qualcosa in più rispetto a Sinner, però per entrambi sarà fondamentale gestire al meglio i problemi fisici. Mi ha sorpreso vederli star fuori così a lungo”. Un’opinione legittima, quella di Ljubicic. Peraltro, condivisa da Frances Tiafoe, spazzato via proprio dallo spagnolo nel primo incontro delle ATP Finals: “Ci sono dei momenti in cui è decisamente Superman, gioca a un livello incredibile”, le sue parole dopo il ko.

Tiafoe celebra Alcaraz: “Sembra Superman. Ma pure Sinner”

Da Tiafoe una vera e propria celebrazione di Carlitos: “Bisogna saper apprezzare la grandezza, sono uno che sa riconoscere il talento e le grandi prestazioni. Allo stesso tempo, però, non sono il tipo che mette qualcuno su un piedistallo. Gli riconosco il merito quando è giusto farlo, ma non voglio continuare a ripetere quanto sia forte. Prima o poi qualcuno dovrà pur batterlo“. Quindi su Sinner: “Se mi è mai capitato di vivere una sensazione simile a quella provata in campo contro Alcaraz? Sì, credo che ci sia un altro italiano che a volte sa giocare davvero bene“, ha scherzato Frances. E probabilmente non alludeva a Cobolli o Berrettini.