La rivelazione del campione di motociclismo che ha annunciato come il problema del campione altoatesino sia ancora presente

Accade anche che Valentino Rossi, icona del motociclismo e dello sport italiano, abbia oggi lo slancio necessario per rivelare quanto appreso su Jannik Sinner e il suo ginocchio. Ospite di “Deejay chiama Italia”, il nove volte campione ha rivelato il suo primo incontro con lo sportivo italiano più seguito e apprezzato, avvenuto nella serata di domenica a Milano dove il Dottore si trova per promuovere il suo libro autobiografico, scritto con il giornalista Giorgio Terruzzi. Un primo incontro che ha riservato importanti risvolti, includendo la situazione fisica che riguarda Sinner.

Valentino Rossi e Sinner, la prima volta a Milano

Valentino Rossi si è speso su fronti noti e meno reclamizzati del suo privato come della sua carriera sportiva, fissata nel volume che esce ufficialmente il 10 novembre in un’intervista a Linus e Nicola Savino durante “Deejay chiama Italia”. Confidenze, più o meno private, sul rapporto con l’essere pilota oggi, l’inevitabile Marc Marquez e anche le sue paure da padre. Inevitabili riferimenti al presente, certo. Ma poi è sopraggiunto il guizzo. Valentino ha raccontato il suo confronto con Jannik, grande appassionato di motori come suo fratello Mark che, rammentiamo, preferì la F1 allo stesso fratello.

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Il ginocchio che dà ancora fastidio a Jannik

“Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: “Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui”. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo”, ha ammesso Rossi. Alla domanda su come stesse il ginocchio di Jannik, l’ex numero 1 della MotoGp non si è sottratto e ha risposto incentrando la questione sullo stato di salute del suo ginocchio: “È qui per cercare di risolvere, gli dà un po’ di fastidio…”.

Attesa per l’annuncio di Norman

“Jannik è bello, è in forma: è un bel ragazzone alto, più alto di me. L’ho visto sorridente, mi ha fatto una bella impressione. E gli piacciono molto i motorsport…”. Sinner dovrebbe essere presente a un evento Allianz in qualità di brand ambassador e, in una simile occasione, potrebbe ufficializzare l’arrivo di Magnus Norman nel ruolo di supercoach nella giornata di domani martedì 10 novembre oppure confermare l’imminente rientro in campo.