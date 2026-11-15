Con un post a sorpresa sui social, la tennista russa anticipa le nozze col suo Tomas, il fidanzato lasciato per Jannik e ritrovato dopo la separazione dal campione azzurro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Lontano dal campo dallo scorso luglio, da quando cioè batteva Sascha Zverev conquistando per la seconda volta di fila Wimbledon, lo Slam più prestigioso, di Jannik Sinner si parla sempre più frequentemente – e suo malgrado – per questioni di gossip. I post pungenti di Laila Hasanovic, insieme agli scoop e alle indiscrezioni rilanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, hanno proiettato il fuoriclasse altoatesino in una dimensione di cui avrebbe volentieri fatto a meno: quello di protagonista delle cronache rosa. Ad aggiungere pepe, in piene ATP Finals, è arrivato pure l’annuncio di una sua storica ex: Anna Kalinskaya.

L’annuncio di Annina: nozze in arrivo con Tomas Ferrari

Sinner e Annina sono stati legati per un anno e mezzo circa, senza per giunta aver mai ufficializzato la loro relazione, divenuta pubblica – di fatto – solo indirettamente: memorabile la fuga verso le tribune di Jannik dopo il trionfo allo US Open del 2024, con tanto di bacio appassionato alla tennista russa. Si narra di richieste scherzose di matrimonio alla sua Anna nelle settimane che hanno fatto seguito a quel successo, la giocatrice ha detto sì ma a un altro: il suo ex. Con un annuncio su Instagram, miss Kalinskaya ha annunciato che presto diventerà la signora Ferrari. “Can’t wait for our next chapter”. “Non vedo l’ora del nostro prossimo capitolo”, con tanto di cuoricino rosso e di anello di fidanzamento ufficiale.

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Prima e dopo Sinner, Tomas nel cuore di Anna Kalinskaya

Nozze in vita, dunque, con tanto di felicitazioni da parte di tante protagoniste del circuito WTA: da Aryna Sabalenka (“Yes girl”) ad Anna Potapova che ha postato un cuoricino, da Katie Boulter a Bianca Andreescu e tante altre. Nessun messaggio di felicitazioni, invece, da Jannik Sinner. Tomas Ferrari, per giunta, era proprio il fidanzato che Anna aveva mollato per intraprendere la relazione col rosso di San Candido. Kalinskaya, che in passato è stata legata pure, tra gli altri, a Nick Kyrgios, evidentemente dopo la fine della liaison col campione italiano s’è riavvicinata all’imprenditore statunitense, con cui ha deciso di metter su famiglia.

Tutte le chiacchiere su Jannik: Laila, Greta e Marialuisa

Mentre Anna sta per mettere la testa a posto, la situazione sentimentale di Jannik è avvolta da dicerie e pure da qualche veleno. Laila sui social non perde occasione di lanciare frecciate e frecciatine che sembrano dirette verso di lui, mentre le voci su flirt veri o presunti si sprecano. Dopo la modella e pallavolista roveretana Greta Galassi, si è scritto a lungo di un possibile incontro in albergo con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, protagonista in passato di discusse – e non confermate – storie con Kylian Mbappe, Francesco Totti e l’attore Michele Morrone. Un vortice di chiacchiere che Sinner non smentirà.