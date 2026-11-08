Sinner, Wawrinka applaude la scelta Norman: il dietrofront dopo le accuse per il caso doping. In Svezia è già Jannik-mania

Continua il plebiscito sulla scelta Magnus Norman. L’ultimo della lista è forse anche il più importante visto che il coach svedese lo conosce da vicino. Stan Wawrinka ha trascorso 8 anni insieme all’allenatore e con il suo aiuto ha conquistato anche tre trofeo dello slam riuscendo a interrompere il dominio dei big 3. Ora lo svizzero che ha chiuso la sua carriera commenta la scelta di Jannik Sinner.

Le parole di Wawrinka

Chi meglio di Stan Wawrinka può raccontare o anticipare come sarà il rapporto tra Jannik Sinner e Magnus Norman. Il tennista svizzero sta chiudendo una carriera straordinaria vissuta per una grande porzione proprio con l’allenatore svedese e ora dalle colonne della Gazzetta dello Sport, applaude la scelta fatta dal numero 2 del mondo: “Sinner è già il miglior giocatore al mondo e Magnus non deve cambiare il suo gioco. E’ un allenatore molto abile a cogliere ogni piccolo dettaglio e a lavorare sull’aspetto mentale. Credo che possa aiutarlo a mantenere viva la sua fame di vittorie. Per me le sue capacità migliori sono legate proprio all’aspetto mentale, alla capacità di comprendere le persone, di spronarle per andare meglio o restare in silenziose. E’ uno che crede in te, è raro trovare una fiducia del genere”.

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L’accusa dopo il caso clostebol

Wawrinka però un anno fa era entrato nella “lista dei cattivi” per i fan di Sinner per alcune sue dichiarazioni dopo il caso doping che aveva riguardato l’azzurro. In particolare lo svizzero, come altri giocatori del circuito, aveva puntato il dito verso la mancanza di trasparenza e per la disparità tra atleti: “Quello che non va nel caso Sinner è il modo in cui è stato gestito, è stato fatto in una maniera che fa male al tennis. Alla fine ci si chiede quale è la vera battaglia: se si cercano davvero i giocatori positivi o se alla fine si riduce tutto ad avere un buon avvocato che ti permette di uscirne nel modo migliore possibile”. E in un’altra dichiarazione era stato ancora più lapidario: “Non credo più nello sport pulito”.

Borg e Ymer entusiasti: “Norman? Un bene anche per la Svezia”

La decisione di Jannik Sinner di affidarsi a Magnus Norman dopo l’addio a Darren Cahill ha avuto vasta eco anche in Svezia. Il portale Rekatochklart (riportate in Italia da Tennis Italiano) ha raccolto alcune opinioni di tennisti e addetti ai lavori svedesi, tra questi anche quelli di Leo Borg (figlio di Bjorn) e di Elia Ymer. “Si tratta di una grande sfida per Norman – dice quest’ultimo – che per la prima volta allenerà il miglior tennista al mondo. Sarà interessante e credo che possa davvero aiutare Jannik. Ma questa è una grande cosa anche per il tennis svedese. Spero di avere anche la possibilità di allenarmi con Sinner se e quando verrà in Svezia. Sarebbe una cosa fantastica”.