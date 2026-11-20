L’ex numero 1 al mondo lancia l’allarme sulle condizioni fisiche su Sinner e sul suo ritorno in campo e non solo per gli Australian Open: “Dovrà ripartire da numero 4 o 5 del mondo”

Una previsione che spaventa. Mats Wilander lancia l’allarme su Jannik Sinner nel corso di un’intervista al Corriere della Sera nella quale rivela il percorso che l’azzurro dovrà fare prima di tornare ai suoi livelli. Intanto il tema ATP Finals divide con il presidente della FITP, Binaghi che rivela quanto stia mancando l’altoatesino e risponde alle critiche di Adriano Panatta.

L’allarme di Wilander

Preoccupazione per gli Australian Open ma anche più avanti. L’infortunio di Jannik Sinner continua a tenere in ansia i tifosi del numero 2 del mondo ma anche gli addetti ai lavori. A lanciare l’ultimo allarme è l’ex tennista Mats Wilander che ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale si dice preoccupato per l’altoatesino: “Per l’Australia la vedo durissima. Si tratta di una questione delicata e dovrà capire quando si sentirà davvero pronto per tornare in campo. Rientrare da un infortunio lungo come questo non è semplice. Puoi anche riprendere subito a vincere ma non avrà il livello dominante che aveva raggiunto. Probabilmente dovrà ripartire come numero 5 o 6 al mondo. Per tornare ai livelli precedenti ci vorrà circa un annetto”.

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L’ammissione su Jannik

Gli ascolti delle ATP Finals soprattutto su Mediaset si sono dimezzati. Le partite di Cobolli, fino a questo momento, non hanno raggiunto i numeri sperati con l’emittente televisiva che ha deciso anche di spostare le trasmissioni da Canale 5 a Italia 1. E’ l’effetto Sinner al contrario e ora anche il presidente Binaghi nel corso di un’intervista a Repubblica ammette quanto pesi l’assenza del numero 2 del mondo: “Non immaginavo quanto fossimo dipendenti da lui. Ogni settimana, da decenni, analizzo tutti i dati del nostro tennis. Ma la sua assenza si è fatta sentire molto più del previsto, basta controllare gli ascolti: senza di lui sono meno della metà. Gli altri azzurri sono tra i migliori del mondo: Cobolli piace perché è un lottatore, gli esteti sono innamorati di Musetti, per molti Berrettini resta un idolo. Ma Jannik coinvolge tutti, compresi quegli italiani che fino a 3-4 anni fa sapevano poco di tennis”.

Le critiche di Panatta e le risposta di Binaghi

Nei giorni scorsi Adriano Panatta in più di una circostanza ha lanciato delle critiche molto dure alle ATP Finals, dal campo troppo veloce all’atmosfera di Torino: “Il tennis è un dettaglio, è tutto spettacolo, discoteca, luci psichedeliche. Una cosa di una volgarità assurda”. La critica principale però è sul campo: “Il problema è che hanno fatto un macello col tappeto, dove l’hanno montato. E’ ghiaccio praticamente. Vorrei sapere chi è il mentecatto che decide la velocità. Chi è che fa queste cose?”, ha detto nel corso del tradizionale appuntamento de La Telefonata con Paolo Bertolucci. La replica di Binaghi non si è fatta attendere: “Ci trova volgari? Era volgare quando il torneo era una discoteca”.