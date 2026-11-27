L'ex fisioterapista di Sinner e Djokovic spiega quali saranno le tappe e i per il ritorno alle competizioni di Sinner dopo l'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto in Finlandia

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Lontano dai campi dalla finale di Wimbledon contro Alexander Zverev risalente allo scorso 12 luglio, nei giorni scorsi Jannik Sinner è volato in Finlandia per sottoporsi a un intervento chirurgico nella speranza di mettersi definitivamente alle spalle i fastidi e il dolore al ginocchio che non se n’erano andati con la terapia conservativa. Un intervento che ha inevitabilmente allungato i tempi di recupero dell’azzurro, che rimangono tutt’ora incerti. A dare un quadro dettagliato di quello che sarà il suo percorso di recupero di Sinner e una possibile data per il rientro in campo è stato il suo ex fisioterapista Claudio Zimaglia in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Zimaglia: “3-4 mesi una stima sensata”

Dopo averlo visto saltare tutta la seconda parte della passata stagione ci si augurava di poter rivedere in campo Sinner all’inizio del 2027 in occasione degli Australian Open. Il continuo dolore al ginocchio destro ha però obbligato l’azzurro a un’operazione che lo obbligherà a saltare l’inizio della prossima stagione, almeno stando a Zimaglia, suo ex fisioterapista quando Jannik era seguito da Riccardo Piatti che a la Gazzetta dello Sport ha analizzato un po’ le tappe del recupero di Jannik, spiegando anche quali saranno i primi passi e i rischi che bisogna evitare:

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“Ipotizzare tre o quattro mesi prima di tornare in campo a pieno regime è coerente con quanto emerge dalla letteratura scientifica. Naturalmente, i tempi possono variare da atleta ad atleta e dipendono dall’andamento del percorso riabilitativo, dalla risposta dei tessuti all’intervento e dal superamento delle valutazioni funzionali. All’inizio bisogna trovare il giusto equilibrio tra protezione e movimento. È importante favorire la cicatrizzazione dei lembi suturati, ma contemporaneamente lavorare per recuperare l’intera articolarità del ginocchio e riattivare la muscolatura. L’obiettivo è evitare che l’immobilità prolungata favorisca rigidità e aderenze”.

Quando potrà tornare ad allenarsi Sinner

Oltre a dover recuperare dall’infortunio Sinner dovrà anche fare una sorta di vera e propria preparazione, anche per riprendere confidenza con campi e pallina e ritrovare almeno in parte il ritmo partita. Una preparazione che però Jannik potrà svolgere con la racchetta in mano solamente a partire dalla seconda metà di gennaio in poi come spiega Zimaglia: “I primi colpi potrebbero essere introdotti intorno alle otto settimane dall’intervento, sempre con il consenso dell’équipe medica e in presenza dei necessari requisiti funzionali. I primi scambi possono rappresentare un passaggio importante anche dal punto di vista psicologico, ma in questa fase bisogna evitare che il ginocchio venga sottoposto a torsioni, frenate brusche o spostamenti laterali esplosivi. L’obiettivo è riprendere confidenza con la racchetta senza anticipare i tempi della riabilitazione”.

Cosa servirà per il via libera

I primi allenamenti a ritmo intenso invece si potranno vedere solamente tra 12/16 settimane, ovvero tra metà febbraio e metà marzo. Zimaglia poi voluto dare un suggerimento indiretto a Sinner e al suo team, consigliando di non farsi prendere dalla voglia di accelerare i tempi per inseguire gli appuntamenti importanti del calendario: “Il via libera definitivo non può essere legato soltanto al calendario. Bisogna effettuare test clinici, soggettivi e strumentali per avere dati oggettivi sull’evoluzione della riabilitazione. I test isocinetici e le valutazioni funzionali devono confermare una buona simmetria tra gli arti. Come riferimento, la forza dell’arto operato dovrebbe raggiungere almeno il 95% del valore preoperatorio, avvicinandosi possibilmente al 100%”.