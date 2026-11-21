Bagliori azzurri di luce intensa nella I manche dello slalom di Gurgl: dietro alla svedese ci sono Colturi e Della Mea, che interpreta al meglio la run e tira fuori un gran tempo.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

É tutta una questione di Lara. Naturalmente Colturi, che pare aver però fatto l’abbonamento al secondo posto (poco importa che sia parziale o definitivo dopo le due manche). Ma stavolta è “l’altra” Lara a sorprendere, ovvero Della Mea: la terza piazza provvisoria nello slalom (piuttosto nebuloso, meteo alla mano) di Gurgl è il segnale che l’Italia stava aspettando, almeno quella delle discipline tecniche. Davanti a tutte c’è la svedese Anna Swenn Larsson, ma i distacchi sono minimi (24 e 26 centesimi), e allora nella seconda manche tutto può succedere.

Per l’Italia invero le buone notizie non si fermano all’ottima prova di Della Mea: sorprende positivamente anche Emilia Mondinelli, che piazza l’acuto chiudendo a ridosso della top 15 (col pettorale numero 42), ma anche Giulia Valleriani dimostra di essere un prospetto sul quale vale la pena puntare, ottenendo la qualificazione alla seconda manche piazzandosi vicina alla top 20 e contenendo il ritardo sotto i due secondi. Sul filo del rasoio Marta Rossetti (rientrata quest’anno dopo un’annata di stop per infortunio) e Giorgia Collomb, che qualche progresso l’ha mostrato, ma non al punto da poter entrare nella seconda manche. Dove mancherà anche Anna Trocker, caduta dopo il primo intermedio (che pure era già piuttosto alto). Fuori dalle 30 anche Peterlini e Pazzaglia.