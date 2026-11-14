Slalom Femminile Levi, Aicher e Colturi fanno il vuoto dopo la prima manche. Fuori Trocker, l'Italia scopre Beatrice Sola

La prima manche dello speciale di Levi fa capire le gerarchie tra i pali stretti in assenza di Shiffrin: domina Aicher davanti a Colturi. Italiane così così

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Le Levi Black non perdona, anche quando di neve a bordo pista se ne vede giusto una spolverata (rarità a queste latitudini). E così dopo la prima manche a dominare sono state le prime due atlete scese sul pendio finlandese: Emma Aicher ha sfruttato mirabilmente il pettorale numero 1, ottenendo il miglior tempo e tenendosi dietro Lara Colturi, l’unica capace di contenere il ritardo sotto al secondo assieme a Zrinka Ljutic, sorprendentemente terza, pur scendendo con il pettorale numero 24. E questo rende l’idea del grado di competitività raggiunto dalle due giovani sciatrici: senza Shiffrin, le gerarchie in slalom tendono decisamente ad aggiornarsi. E soprattutto a strizzare l’occhio alle millennial.

Emma e Lara fuori categoria, sorprende Ljutic

Aicher sa perfettamente che se vuol provare a insidiare a Shiffrin la leadership di Coppa del Mondo non può perdere terreno tra i pali stretti, visto che la statunitense ha deciso (per il momento) di rinunciare alla gara tecnica per eccellenza per concentrarsi su gigante e supergigante. E ha subito messo in chiaro le cose, sfruttando la pista perfettamente tirata a lucido dopo il gran lavoro fatto dagli organizzatori (costretti a utilizzare la neve stoccata alla fine dell’inverno scorso per preparare il manto nevoso).

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Colturi, scesa subito dopo, ha trovato comunque il modo per mettersi in scia alla rivale, distante 36 centesimi: dovesse confermare il secondo posto, tenuto contro dell’uscita di Paula Moltzan, potrebbe balzare in testa alla classifica di Coppa del Mondo, anche se nella sua testa preferirebbe certamente ottenere quella prima vittoria sfuggita a Soelden per un centesimo appena.

Detto di Ljutic, l’unica che è riuscita a tenere il ritmo delle due battistrada (ha perso 6 decimi nel tratto conclusivo, salendo a 88 centesimi di ritardo), il resto del gruppo ha accusato ritardi pesanti: Camille Rast, l’altra grande favorita di giornata, accusa 1″02, Katherine Truppe 1″05, Wendy Holdener a 1″20.

Delusione Trocker, Della Mea così così. Exploit Sola

All’Italia, presente con 9 atlete, la Levi Black non ha riservato un trattamento di favore. Lara Della Mea ha chiuso a 1″87, non riuscendo mai a trovare il giusto compromesso tra velocità e frenata e facendosi sorprendere da un dosso a metà discesa, che peraltro è costato centesimi preziosi a tante atlete.

L’exploit di giornata l’ha mandato a referto Beatrice Sola, col rimpianto di qualche decimo di troppo lasciato nella parte conclusiva (ha chiuso a 2″30, ma dovrebbe riuscire a qualificarsi tra le migliori 30 per la seconda manche). Martina Peterlini, al rientro dopo un’estate segnata da diversi problemi fisici, ha chiuso a 2″47, e a sua volta dovrebbe riuscire a superare il taglio. Proposito non riuscito a Marta Rossetti, alla prima gara di Coppa del Mondo dopo un anno e mezzo di assenza dalle competizioni: anche lei ha perso tanto nel tratto conclusivo (oltre un secondo), pagando un ritardo di 2″88 da Aicher e scivolando appena fuori dalle 30.

Sono uscite tutte dopo il primo intermedio Anna Trocker, Alice Pazzaglia ed Emilia Mondinelli, mentre Giorgia Collomb è incappata in un errore a metà tracciato. Fuori dalle 30 Giulia Valleriani. Seconda manche a partire dalle 13.