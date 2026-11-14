Slalom Femminile Levi, vince Aicher, ma Colturi si consola con il primato nella generale. Beatrice Sola migliore azzurra

A Levi arriva la prima vittoria stagionale di Emma Aicher, che s'impone davanti a Lara Colturi, seconda come a Soelden ma leader di Coppa del Mondo. Sola davanti a Dalla Mea, poi Peterlini: male Trocker e Collomb

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Le Levi Black non perdona, anche quando di neve a bordo pista se ne vede giusto una spolverata (rarità a queste latitudini). Ma soprattutto sa subito riconoscere chi ha il talento per cominciare una nuova era dello sci mondiale: Emma Aicher ha sfruttato mirabilmente il pettorale numero 1, ottenendo il miglior tempo nella prima manche e soprattutto mantenendo la leadership della gara in terra finlandese al termine della seconda, tenendosi dietro Lara Colturi, che bissa così il secondo posto ottenuto nella gara d’apertura a Soelden e in virtù della caduta di Paula Moltzan sale in vetta alla classifica di Coppa del Mondo proprio in coppia con la tedesca. Sul podio sale anche Katharina Truppe, che salva la giornata delle austriache e precede la sorprendente croata Zrinka Ljutic, terza dopo la prima manche.

Emma e Lara fuori categoria, sorprende Ljutic

Aicher sa perfettamente che se vuol provare a insidiare a Shiffrin la leadership di Coppa del Mondo non può perdere terreno tra i pali stretti, visto che la statunitense ha deciso (per il momento) di rinunciare alla gara tecnica per eccellenza per concentrarsi su gigante e supergigante. E ha subito messo in chiaro le cose, sfruttando la pista perfettamente tirata a lucido dopo il gran lavoro fatto dagli organizzatori (costretti a utilizzare la neve stoccata alla fine dell’inverno scorso per preparare il manto nevoso).

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L’ha fatto nella prima manche, ma anche nella seconda, dove ha saputo addomesticare qualche segno sul terreno, guadagnando altri centesimi su Lara Colturi, che era scesa per penultima e aveva messo tanta pressione addosso alla tedesca. Il secondo posto, tenuto contro dell’uscita di Paula Moltzan, gli ha consentito di balzare in testa alla classifica di Coppa del Mondo, (in coabitazione con la stessa Aicher), anche se nella sua testa avrebbe certamente preferito ottenere quella prima vittoria sfuggita a Soelden per un centesimo appena.

Truppe ha saputo sfruttare il miglior tempo nella seconda manche per risalire fino in terza posizione, davanti alla croata Ljutic, l’unica che era riuscita a tenere il ritmo delle due battistrada nella prima manche, chiudendo a 83 centesimi. Il resto del gruppo ha accusato ritardi pesanti: Camille Rast ha sbagliato tanto nella seconda manche e ha chiuso addirittura fuori dalle prime 10, Holdener ha fatto appena meglio, decima ma a quasi due secondi da Aicher. Buon rientro per Petra Vlhova, che senza forzare eccessivamente ha chiuso 16esima.

Delusione Trocker, Della Mea così così. Exploit Sola

All’Italia, presente con 9 atlete, la Levi Black non ha riservato un trattamento di favore. La migliore alla fine è risultata Beatrice Sola, che ha chiuso 19esima, davanti a Lara Della Mea. Si tratta del miglior piazzamento assoluto della 23enne di Trento, che ha recuperato 4 posizioni rispetto alla prima manche grazie al 12esimo tempo nella seconda run. “Sono felice perché ci tenevo a far bene su questa pista, e soprattutto in questo scenario veramente incantato. Sono partita con il tramonto davanti ai miei occhi, sono emozioni bellissime che mi porterò sempre dentro. Ci sono le possibilità per poter fare meglio e spero che sia soltanto l’inizio”.

Lara Della Mea ha chiuso 20esima, cedendo una posizione rispetto alla prima manche. “Non posso essere del tutto soddisfatta, so che potevo fare di più, specie nella seconda dopo che avevo provato a comprendere meglio alcuni punti del tracciato. Torno da Levi con la certezza che si possa fare ancora molto di più”.

Peterlini, un buon rientro. Trocker e Collomb out

Martina Peterlini, al rientro dopo un’estate segnata da diversi problemi fisici, ha chiuso 24esima a 3″51, riuscendo a piazzarsi in zona punti e mostrando di essere sulla via giusta per risalire la corrente. Proposito non riuscito a Marta Rossetti, alla prima gara di Coppa del Mondo dopo un anno e mezzo di assenza dalle competizioni, fuori dalla seconda dopo aver perso tanto nel tratto conclusivo (oltre un secondo), pagando un ritardo di 2″88 da Aicher e scivolando appena fuori dalle 30.

Sono uscite nella prima run, tutte dopo il primo intermedio, Anna Trocker, Alice Pazzaglia ed Emilia Mondinelli, mentre Giorgia Collomb è incappata in un errore a metà tracciato. Fuori dalle 30 Giulia Valleriani.