Situazioni complicate in Austria con l’Italia che ancora una volta fa una fatica terribile: al comando dopo la prima manche ci sono Haugan e McGrath

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Non è una sorpresa ma un’amara conferma. Alex Vinatzer non riesce a confermare l’ottimo risultato di Levi ed esce nella prima manche dello slalom speciale di Gurgl. Nella seconda ci sarà solo un azzurro, Tobias Kastlunger, a confermare un momento difficilissimo per l’Italia nelle discipline tecniche.

Pinheiro Braathen subito fuori, comanda Haugan

La sorpresa della prima manche arriva praticamente subito. La nevicata che cade su Gurgl non è alleata del brasiliano Pinheiro Braathen che non riesce a finire la sua manche, chiudendo il dominio dopo le due vittorie nelle prime due uscite stagionali. Le difficili condizioni meteo influiscono tanto sui risultati, a gestirle meglio ci sono i due norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath che chiudono nelle prime due posizioni. Al terzo posto si piazza invece il belga Marchant.

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Vinatzer esce subito, l’Italia non c’è in Austria

Dopo la clamorosa rimonta di Levi, le speranze italiane erano ancora affidate ad Alex Vinatzer che rientrava nel primo gruppo di merito. Un’occasione da sfruttare nonostante le condizioni, invece l’azzurro commette un errore molto grave dopo le prime porte finendo fuori. Evidente la delusione sul suo volto e la sensazione di aver sprecato un’occasione importante. Quello di “Vinni” è solo l’antipasto di una giornata da incubo per l’Italia. Le speranza di una presenza nella seconda manche cominciano con Saccardi, poi con Saracco e ancora con Canins: il risultato è uguale per tutti. Nessuno si qualifica per la seconda manche. Ci prova Kastlunger che riesce ad arrivare al traguardo e a qualificarsi come 30esimo riuscendo a portare almeno un azzurro alla seconda.

Gurgl, l’ordine d’arrivo della prima manche

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom speciale di Gurgl valido per la Coppa del mondo di sci maschile:

Timon Haugan (NOR) in 53”65 Atle Lie McGrath (NOR) a 0”01 Armand Marchant (BEL) a 0”44 Clement Noel (FRA) a 0”55 Henrik Kristoffersen (NOR) a 0”76

Gli italiani

30. Tobias Kastlunger (ITA) a 2”49

39. Corrado Barbera (ITA) a 3”11

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