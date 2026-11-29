Dopo il superG maschile cancellato nella giornata di sabato, è stato a rischio anche lo slalom femminile a Killington

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Condizioni meteo estreme a Killington e rischio di una nuova cancellazione, che poi viene scongiurato . Dopo il superG maschile annullato nella giornata di sabato a Copper Mountain, a essere a rischio è stato lo slalom femminile in programma sempre negli Stati Uniti. L’organizzazione è riuscita a fare un miracolo posticipando di circa 30 minuti la prima manche.

La decisione degli organizzatori

La prima mossa da parte degli organizzatori è stata quella di rinviare di circa 30 minuti la prima manche. Si è fatto di tutto per riuscire a portare a casa la prova. L’ultima mossa è quella di provare a salare ancora una volta il manto nevoso per dare maggiore consistenza alla neve che era già apparsa in pessime condizioni nel corso della seconda manche del gigante di sabato 28 novembre. Una mossa che unita a un miglioramento del meteo ha portato alla possibilità di gareggiare.

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Le condizioni impossibile in gigante

Giornate molto complicate quelle vissute dal circus bianco in Nord America. Già nella giornata di sabato ci sono state grandi difficoltà nel riuscire a portare a termine il gigante. Nella prima manche a complicare i piani c’era stata la nebbia, nella seconda ad aumentare il coefficiente di difficoltà ci hanno pensato anche le condizioni della neve. Sulla pista si sono create delle buche molto pericolose, ne hanno approfittato alla grande le prime atlete scese, tra cui l’azzurra Sophie Mathiou, che hanno recuperato oltre 20 posizioni con uno spettacolo che però non è stato dei migliori.

Le difficoltà della tappa americana

Un gigante andato in archivio con molte difficoltà in campo femminile, mentre per i ragazzi è arrivato il rinvio del debutto della stagione della velocità. Se a Killington le cose non vanno bene, a Copper Mountain la situazione non è molto migliore. Nella giornata di sabato è stato infatti cancellato il supergigante che avrebbe dato il via alla stagione degli uomini velocità. La neve caduta nella notte ha rappresentato un ostacolo insormontabile per gli organizzatori che non sono riusciti nell’opera di riuscire a ripulire gli oltre 20 centimetri che si erano accumulati lungo la pista. In ambito maschile domenica 29 novembre è in programma un gigante (prima manche alle 18, seconda alle 21).