Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Mikaela Shiffrin l’ha fatto di nuovo, s’è fatta fregare pure nello slalom. Zero su due a Killington per la beniamina di casa, che dopo il secondo posto nel gigante – a vantaggio di Alice Robinson – s’è fatta bruciare da Camille Rast nello slalom. Gara bellissima, con tante atlete racchiuse in un fazzoletto di centesimi e con l’elvetica brava a beffare tutte, compresa Lara Colturi, seconda dopo aver chiuso la prima manche in quarta posizione. Terza, appunto, Shiffrin, delusissima al termine della sua prova. Italiane lontanissime dal vertice: tredicesimo posto per Lara Della Mea, ventunesima Marta Rossetti, ventisettesima Alice Pazzaglia.

Killington, Shiffrin al comando nella prima manche

Dopo la beffa in gigante del giorno prima, Shiffrin non vuol correre rischi. Scesa col pettorale numero uno, la fuoriclasse americana completa la prima manche con ordine e precisione, senza neppure forzare più di tanto: come il giorno prima, del resto, scendere per prima è un vantaggio, viste le condizioni difficili di meteo e pista. Shiffrin chiude in 50”50, lasciandosi alle spalle l’austriaca Katharina Truppe (17 centesimi), la svizzera Camille Rast (18 centesimi), l’italiana d’Albania Lara Colturi (27 centesimi) e la svedese Anna Swenn Larsson (91 centesimi).

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Slalom, Della Mea lontana dalle prime. Male Trocker

Miglior azzurra Lara Della Mea, che però non ripete la buona prima manche del giorno prima nel gigante: per lei il 17mo tempo a due secondi e 37 dalla leader, un piccolo smacco visto il pettorale numero 11 con cui ha affrontato la prova. Con lei alla seconda manche Marta Rossetti col ventesimo tempo, a 2”98 dalla prima, e Alice Pazzaglia col 28mo, a 3”76. Niente da fare per Martina Peterlini, che ha inforcato nel finale quando comunque era lontana dalle migliori, e per Emilia Mondinelli, 32ma. Fuori dalle trenta pure Anna Trocker, che non ha forzato ottenendo il 40mo tempo a 4”54, Beatrice Sola (41ma) e Giulia Valleriani (autrice pure lei di un errore).

Seconda manche, ribaltone: Rast batte Colturi e Shiffrin

Cambia tutto al termine della seconda manche, dove le condizioni semi impossibili della pista diventano un fattore. Shiffrin e le altre big vedono appiattirsi i propri tempi: il migliore lo piazza Franziska Gritzsch, l’austriaca balzata dal 30mo al sesto posto. Rast limita i danni chiudendo col decimo tempo di manche e precedendo Colturi di 9 centesimi e Shiffrin di 59. Poi Truppe, Aronsson Elfman, Hector, Aiher, Swenn Larsson, Hurt e Lamure in top ten. Indietro le azzurre: Della Mea 13ma a 2”40 dalla vincitrice, Rossetti 21ma a 2”85, Pazzaglia 27ma a 3”80.