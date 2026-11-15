Slalom Levi, Pinheiro Braathen fa il vuoto nella prima manche. Vinatzer non salva l’Italia dal disastro

Il brasiliano, dopo la vittoria in gigante, fa la voce grossa anche tra le porte strette. L’Italia in veste di spettatrice nello slam di Levi

Pinheiro Braathen fa sul serio e lancia il suo avvertimento al circo bianco al maschile. Il brasiliano dopo aver vinto il gigante inaugurale di Soelden comincia alla grande anche tra le porte strette di Levi dominando la prima manche. Da dimenticare la prova degli azzurri con il solo Vinatzer qualificato alla seconda manche ma molto indietro rispetto ai migliori.

Pinheiro Braathen da paura, Noel insegue

La prima manche dello slalom di Levi conferma il grande momento di forma del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Dopo la vittoria nel gigante inaugurale della stagione, lo sciatore continua ad avanzare la sua candidatura per la Coppa del Mondo generale dimostrando di essere perfettamente a suo agio anche tra le porte strette. Il brasiliano scende con il pettorale numero 7 e fa subito il vuoto. La prova di Clement Noel sembrava da primato, ma quando arriva lui cambiano completamente i riferimenti con il francese che si ritrova dietro di oltre 6 decimi, sono 85 invece i centesimi di vantaggio sul terzo qualificato, Atle Lie McGrath.

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Vinatzer indietro, l’Italia in difficoltà

La prima manche è all’insegna della sicurezza per Alex Vinatzer. Il migliore degli azzurri scende con il pettorale numero 17 e sin dalle prime porte dà la sensazione di voler andare in assoluta sicurezza per non rieschiare. Il risultato al termine della prima discesa non è esaltante ma gli permette comunque di essere presente nella seconda. Dopo l’infortunio di Tommaso Sala che salterà tutta la stagione, è evidente che una situazione già di crisi degli azzurri ora rischia di diventare davvero problematica. La spedizione azzurra si presentava con pochissime ambizioni e nella seconda manche al via ci sarà solo Vinatzer. Saccardi ha sfiorato la qualificazione, mentre molto lontani sono gli altri azzurri con Kastlunger e Canins che finiscono oltre la 50esima posizione.

L’ordine d’arrivo della prima manche:

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom speciale di Levi per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile:

Pinheiro Braathen (BRA) in 52”69 Clement Noel (FRA) a 0”65 Joshua Sturm (AUT) a 0”84 Atle Lie McGrath (NOR) a 0”85 William Hansson (SVE) a 0”91

Gli italiani

23. Alex Vinatzer (ITA) a 1”80

31. Tommaso Saccardi (ITA) a 2”05

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