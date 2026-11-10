Comincia ufficialmente la nona edizione del Social Football Summit. In un’Engagement Stage by GoProject gremito, nello straordinario scenario dell’Allianz Stadium di Torino, hanno preso il via i lavori alla presenza di Gianfilippo Valentini, Founder & CEO di SFS, Marina Presello, giornalista di Sky Sport, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, e Ivan Ortenzi, direttore SFS.
Si apre la decima edizione del Social Football Summit
Al riguardo, Gianfilippo Valentini ha parlato del percorso di crescita compiuto dalla manifestazione nel corso degli anni, sottolineando: “Lavoriamo per continuare a crescere e offrire alla football industry una piattaforma di networking. Abbiamo cercato di migliorare quello che poteva essere un supporto al networking e al business, ma ci siamo anche impegnati a creare consapevolezza su alcune tematiche che verranno poi declinate all’interno delle tante attività presenti qui. Ci tengo a dire che questa è un’edizione molto importante perché, sì, ci avviciniamo alla stella, ma oltre a superare le 4.000 presenze abbiamo registrato una grande risposta da parte del pubblico internazionale. Questo è il segno che il nostro sistema e la possibilità di fare business in Italia interessano anche agli altri Paesi. Essere qui è la testimonianza dell’evoluzione del progetto e traccia le linee guida del calcio del futuro”.
De Siervo e l’impegno della Lega Serie A
Luigi De Siervo, d’altro canto, ha asserito: “La Serie A vuole continuare questo percorso, mettendosi attivamente al servizio della football industry”. Dopo i ringraziamenti a Ezio Simonelli e Paolo Bedin, rispettivamente presidenti di Lega Serie A e Serie B, ha aggiunto: “In queste ore abbiamo firmato un memorandum per creare una partnership concreta e duratura per festeggiare il decennale. Siamo un punto di riferimento e vogliamo essere catalizzatori all’interno del Social Football Summit”.
Nel momento di apertura si è sottolineata l’importanza dei momenti clou del programma, come, ad esempio, la Startup Competition targata SFS ExtraTime, per premiare le migliori realtà innovative nel settore della football industry – con i vincitori incoronati nella serata degli SFS Awards nella Reggia di Venaria.