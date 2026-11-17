La prova dell’arbitro Ciro Aldi di Lanciano a Picerno nel posticipo di serie C analizzata al microscopio, il fischietto abruzzese ha ammonito 2 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per l’arbitro Adli sia per l’intensità della gara che per la tragedia che si è sfiorata quando dopo 27’ della ripresa un tifoso è caduto dagli spalti ed è stato portato in ospedale. Vediamo cosa è successo al campo Curcio di Picerno (dove il Sorrento gioca le gare interne) nel posticipo di serie C.

Sorrento-Monopoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, All’8′ la svolta del match: fallo a palla lontana di Pucino su Parker in area, rigore per il Sorrento ed espulsione per il difensore del Monopoli. Starita dagli undici metri ha trasformato. Al 20′ sponda di Starita per Cuccurullo, palla indietro per il tiro di Parker e parata di Tommasi in tuffo, tap-in vincente però di Crecco per il 2-0, tutto valido.

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La grande paura

Attimi di paura al 72′, quando un tifoso è caduto da una balaustra dello stadio Curcio di Picerno da un’altezza di 6-7 metri nello spazio tra le panchine delle due squadre. Dopo il lungo soccorso prestato sul posto dal responsabile sanitario rossonero dott. D’Arrigo, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale San Carlo di Potenza, accompagnato dal medico della squadra di casa Miranda. Era cosciente. La partita è stata fermata dal direttore di gara per 14 minuti, sul risultato di 2-0 per il Sorrento. Alla ripresa del gioco Parravicini di testa su azione d’angolo ha siglato il gol del definitivo 2-1.

I precedenti tra le due squadre

Il bilancio dei testa a testa mostra che su 6 match disputati il Sorrento ha vinto 2 volte, il Monopoli tre e c’è stato anche un pareggio

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti arucci e Mallimaci con Angelillo IV uomo e Valcaccia operatore Fvs, l’arbitro del match ha espulso Pucino all’8’ pt. Ammoniti Starita, Parker (S). Rec.: 3′ p.t., 14′ s.t.