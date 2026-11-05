Spacca Napoli, da McTominay a Politano, tutti contro tutti: è guerra interna, accuse durissime

I giocatori azzurri si attaccano a vicenda mentre la squadra continua a incassare sconfitte umilianti, dopo il ko per 4-1 col Porto volano gli stracci in casa azzurra

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tanto tuonò che diluviò. Basta con le dichiarazioni di facciata e le frasi fatte, il tracollo col Porto ha fatto venire a galla tutti i malumori di uno spogliatoio completamente spaccato a Napoli, con un timoniere che sembra rassegnato e incapace di ritrovare la rotta giusta. In Champions non cambia la musica, il Napoli continua a perdere e l’impressione è che ormai siano tutti contro tutti, come appare più che esplicito da quanto detto e fatto in Portogallo.

Da Lucca a Politano, gli sfoghi che fanno rumore

In campo tutti hanno notato l’acceso diverbio tra De Bruyne e Lucca col bomber che ha platealmente mandato a quel paese il belga che lo aveva rimproverato ma a far ancor più rumore sono state le dichiarazioni dei giocatori. Politano ha acceso la miccia: “Mi piacerebbe che ogni tanto venisse anche qualche altro compagno di squadra a dare qualche spiegazione, non sempre noi italiani. Ma questo va bene così, ci metto la faccia io come abbiamo sempre fatto”

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Le accuse di McTominay e Hojlund

E gli stranieri ci hanno messo la faccia e la bocca. McTominay è andato giù duro: “Concediamo troppi gol, siamo troppo aperti in area di rigore, questa è la storia. Bisogna lavorare, è ovvio che io sia arrabbiato. Sono molto arrabbiato, non so spiegare a parole quanto lo sia. L’unica cosa che possiamo fare è andare avanti, continuare a lavorare e cercare di voltare pagina. Ognuno di noi deve andare in stanza e pensare a cosa può fare di meglio da domani”.

Anche Hojlund non accetta alibi: “Dobbiamo migliorare, siamo in un momento oscuro della nostra stagione. Dobbiamo lavorare tutti per migliorare. Allegri ha detto che la prestazione è stata buona? Non sono d’accordo. Non abbiamo giocato bene, dobbiamo segnare di più e smettere di perdere le partite, perché ora sono davvero tante. Tutti dobbiamo guardarci allo specchio, non solo allenatore e giocatori, anche la società ovviamente, dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità”.

La rabbia dei tifosi

Fioccano le reazioni sui social: “Lucca che manda a quel paese De Bruyne oltre a essere una cosa orrenda, ma i calciatori lo fanno tra loro, ed è normale, è proprio brutta considerato lo status, il divario che c’è, la carriera. Il mondo alla rovescia” e poi: “Dicevano che il problema era Rudi Garcia, e l’hanno fatto fuori. Poi la colpa dei troppi infortuni era di Conte con i suoi allenamenti. Adesso la colpa sarebbe di Allegri. Mentre abbiamo in squadra calciatori immotivati, senza mordente, e tanti a fine carriera” e anche: “La maglia nera Champions da lutto è bellissima e molto indicativa”.

C’è chi scrive: “È evidente che lo spogliatoio del Napoli sia una polveriera. Cominciamo col mandare via l’allenatore, poi i “senatori” dello spogliatoio e ricominciamo da zero” e poi: “Caro Kevin De Bruyne, spero che tu lasci presto il Napoli e questo circo di una squadra. Non meritano un giocatore del tuo calibro. Spero che, a gennaio, tu possa tornare al livello che ti spetta e ricevere il rispetto che meriti. Come napoletano, mi dispiace..” e anche: “13 giocatori disponibili. Squadra bollita e senza voglia. 0 mercato. Beukema, Marianucci, Olivera, Politano, Anguissa, Vergara, Lucca, Giovane. Gruppo squadra (di Conte visto che sono tutti dei suoi acquisti) praticamente andato. Il colpevole? Massimiliano Allegri”

Il web è scatenato: “Ma il presidente? Ha finito i giga? Quand’è che ci mette la faccia anche alla luce delle parole dei calciatori?!? ” e poi: “Sta venendo un po’ tutto a galla. Quando lo spogliatoio è spaccato si vede dai dettagli: linguaggio del corpo, silenzi, occhiate. Chi lo diceva mesi fa veniva bollito come “incompetente”. La verità è che certe crepe si vedono molto prima che la barca affondi” e infine: “Il Titanic affondava e gli orchestrali continuavano a suonare. Vale lo stesso anche per il Napoli. In estate gli orchestrali hanno ricominciato a suonare e sono iniziati i guai”