Spagna-Inghilterra, moviola: Turpin non è più il migliore, errori imperdonabili

La prova dell’arbitro Turpin al Metropolitano di Madrid nell'ultimo turno della fase a gironi di Nations League al microscopio, il fischietto francese ha ammonito 5 giocatori

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Serata no per l’arbitro Turpin che pur essendo tra i migliori al mondo sta attraversando da tempo un periodo poco felice, Tante le decisioni a dir poco dubbie, anche il Var Brisard non convince. Vediamo cosa è successo al Metropolitano di Madrid nell’ultimo turno della fase a gironi di Nations League.

Spagna-Inghilterra, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 14′, è per Rice per fallo su Yamal che lo aveva saltato con un tunnel. Al 42′ proteste spagnole per un fallo in area su Cucurella di Anderson: per il Var non c’è niente. Sull’azione successiva l’arbitro invece ravvisa un fallo in area di Cubarsi su Kane ed assegna il rigore che Kane trasforma. Quando l’arbitro ha fischiato la fine del primo tempo e la squadra si è diretta verso gli spogliatoi, la tensione è salita alle stelle con un acceso scambio di opinioni tra Fabian, White, Bellingham e Cucurella. Il terzino del Real vene ammonito al 49′ per fallo su Rogers.

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I dubbi sui gol

Dubbi sul raddoppio inglese di Konsa su corner di Rice: è stato Laporte a reclamare un fallo dopo un contrasto subito. Ancora polemiche sul terzo gol inglese segnato da Ben White. Questa volta è stato Lamine Yamal a protestare per un presunto fallo: la stella spagnola viene ammonita. Al 62′ Yamal viene atterrato in area da Quansah: rigore e rosso inspiegabile, doveva essere giallo depenalizzato, in più l’Inghilterra ha protestato per un fallo abbastanza evidente di Lamine su Quansah all’inizio dell’azione. Dal dischetto segna Oyarzabal e dedica il gol al figlio appena nato.

I miracoli di Trafford

Al 65′ Ammonito Pickford dalla panchina. Al 67′ ammonito per simulazione Buena. Valido al 75′ il gol di NIco Williams. Decisivo al 91′ il portiere Trafford: prma ha parato un tiro di Fermín , poi un altro di Oyarzabal , questa volta da terra . Era praticamente un gol. Dopo il recupero finisce 2-3.

Chi è l’arbitro Turpin

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin ne ha dirette molte anche se il designatore Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 42enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class ma nell’ultima uscita, in Grecia-Germania, ha lasciato parecchio a desiderare.

I precedenti tra le due nazionali

Nei precedenti 12 successi iberici, 4 pari e 13 vittorie britanniche.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Bollengier IV uomo, Brisard al Var e Dechepy all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Rice, Cucurella, Yamal, Pickford, Buena.