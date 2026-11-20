La manager non risparmia critiche alla squadra e indica in Antonio Conte l’uomo giusto per rilanciare la Juventus. La stoccata a Spalletti: “Servirebbe interrogare un medium...”

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La ripresa del campionato capita in un momento delicato per Spalletti. Dopo i recenti attacchi di Moggi e l’apertura di Antonio Conte a un possibile ritorno alla Juventus, arriva anche l’affondo di Evelina Christillin. Intervenuta a Radio Bianconera, la storica tifosa bianconera ed ex membro del Consiglio Fifa si è detta molto delusa dal rendimento della squadra e ha anche lanciato un appello a John Elkann. Da qui alla sosta natalizia, la Signora è chiamata ad affrontare un ciclo terribile di otto partite, che si concluderà all’Olimpico contro la Roma: Spalletti pensa solo alla prossima sfida contro il Venezia, ma il clima che aleggia sulla Continassa di certo non gli agevola il lavoro.

Christillin delusa: “Mediocrità non da Juventus”

Sono parole forti quelle pronunciate da Christillin nel corso di “Fuori di Juve”. Parole che probabilmente racchiudono il pensiero di diversi tifosi bianconeri, che speravano in ben altro tipo di stagione dopo gli ultimi anni avari di soddisfazioni. Invece, alla vigilia della 12a di campionato, l’undici di Spalletti si ritrova al settimo posto con 18 punti, a -6 dalla quarta posizione, occupata dal Milan, che vale la qualificazione in Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Sono delusa. Questa mediocrità non è da Juve, non è la nostra storia”, ha detto Christillin. La manager torinese considera Carnevali la figura giusta per la svolta, ma è in campo che deve cambiare tutto. “Non c’è gioco né voglia di combattere. Siamo ancora più indietro dell’anno scorso”.

Il consiglio a Elkann: “Prendi Conte”

Christillin non ha dubbi su chi debba essere l’allenatore del futuro: “A Elkann consiglio di prendere Antonio Conte, è un motivatore pazzesco”. Insomma, spera nella “chiusura del cerchio”, visto che l’allenatore salentino è una garanzia, “il meglio”.

Sarebbe un segnale forte da parte della società, una dichiarazione d’intenti. Perché Conte lo si prende per vincere, non per partecipare. E fa nulla che abbia guidato Inter e Napoli, club rivali. Del resto, “i professionisti vanno dove li chiamano”.

Da Moggi a Conte: Spalletti sotto assedio

Non dev’essere facile concentrarsi solo sul campo quando lì fuori la pressione diventa sempre più asfissiante. Tra i più feroci oppositori di Spalletti c’è Moggi, che lo ha definito “non idoneo” per Madama. Di recente lo ha stroncato così: “Non vorrei fosse l’uomo giusto per rovinare la Juventus. Nessuno capisce quello che dice”.

A gettare benzina sul fuoco ci ha poi pensato Conte, che nelle ultime ore ha infiammato i tifosi delusi e nostalgici degli anni d’oro con l’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, nella quale ha dichiarato che “prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo”. Infine, la stoccata di Christillin: “Per certe dichiarazioni di Spalletti bisognerebbe avere la palla di vetro per capire cosa dice, interrogare un medium. Facciamo fatica a capirlo”.